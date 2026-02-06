Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Detienen otra vez al “Farrukito de Tepito”; le aseguran arma y diversas drogas

Agentes de Inteligencia de la SSC CDMX realizaron la captura durante un operativo en Tepito./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:27 - 05 febrero 2026
Esta no es la primera vez que Christian Gutiérrez es arrestado, ya que previamente había sido detenido por hechos similares

Elementos de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron por segunda ocasión a Christian Gutiérrez, conocido en redes sociales como el “Farrukito de Tepito”, un personaje que se hizo viral tras difundirse un video en el que aparece bebiendo michelada y bailando en calles del barrio bravo.

Al detenido le fue asegurada una pluma pistola, considerada arma hechiza./ C4 Jimenez

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia, donde los agentes detectaron al sujeto en posesión de diversos objetos y sustancias ilegales, lo que derivó en su aseguramiento inmediato y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Quién es el “Farrukito de Tepito” y por qué se volvió viral?

Christian Gutiérrez se volvió conocido en redes sociales luego de circular un video en el que aparece presuntamente en estado inconveniente, bailando y consumiendo bebidas alcohólicas en calles de Tepito, lo que generó una oleada de reacciones, memes y comentarios.

A partir de ese momento, su apodo comenzó a popularizarse en plataformas digitales, convirtiéndolo en un personaje recurrente en publicaciones relacionadas con el barrio y situaciones de desorden público.

También portaba drogas, entre ellas cristal, cocaína y marihuana./ C4 Jimenez

Qué le aseguraron durante la segunda detención

De acuerdo con la información difundida, al momento de su detención los agentes encontraron entre sus pertenencias una pluma pistola, considerada un arma de fuego hechiza, así como diversas drogas, entre ellas cristal, cocaína y marihuana.

Las autoridades señalaron que estos objetos representan un riesgo para la seguridad pública, por lo que se procedió conforme a los protocolos establecidos, asegurando los indicios y trasladando al detenido ante el Ministerio Público.

Esta no es la primera vez que Christian Gutiérrez es arrestado, ya que previamente había sido detenido por hechos similares, lo que refuerza su reincidencia en actividades relacionadas con la portación de armas y sustancias ilícitas.

Christian Gutiérrez, conocido como el “Farrukito de Tepito”, fue detenido por segunda ocasión./ SSC
22:27 Detienen otra vez al "Farrukito de Tepito"; le aseguran arma y diversas drogas
