Zócalo CDMX se llenará con más de 10 mil flores: Así será el Jardín del Buen Amor

El Zócalo de la Ciudad de México se transformará en un colorido oasis con la llegada del Jardín del Buen Amor, una instalación monumental que formará parte de los festejos del Día del Amor y la Amistad 2026. El evento, completamente gratuito, llenará el corazón del Centro Histórico con miles de flores y actividades culturales pensadas para todo el público.

El Zócalo de la CDMX será sede del Jardín del Buen Amor durante los festejos de San Valentín 2026./Sectur CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, el Jardín del Buen Amor ocupará una superficie aproximada de 4,600 metros cuadrados, donde se instalarán pasajes florales, figuras decorativas y espacios ideales para pasear, descansar y tomar fotografías. La intervención busca ofrecer un respiro natural en medio de la ciudad durante una de las fechas más simbólicas del año.

¿Cuándo y dónde se podrá visitar el Jardín del Buen Amor?

La instalación contará con más de 10 mil flores distribuidas en pasajes y figuras decorativas./ Sectur CDMX

El evento se llevará a cabo del 14 al 22 de febrero de 2026 en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino. El acceso será libre y el horario se mantendrá abierto para que visitantes locales y turistas puedan recorrer la instalación con tranquilidad.

Para llegar en transporte público, la opción más directa es la Línea 2 del Metro, descendiendo en la estación Zócalo/Tenochtitlan, aunque también se puede acceder caminando desde estaciones cercanas como Allende o Pino Suárez.

Flores, cine y planes gratuitos en el corazón de la ciudad

Además del recorrido floral, el Jardín del Buen Amor contará con funciones de cine al aire libre, pensadas para disfrutarse en familia, en pareja o con amigos. Las proyecciones se realizarán al atardecer y formarán parte de la experiencia cultural del evento.

Encuentra un oasis en el corazón de la ciudad 🌿💚



El Jardín del Buen Amor te invita a escapar del estrés y sumergirte en 4,600 metros cuadrados de pura magia: camina entre 10 mil flores y déjate llevar por la tranquilidad del atardecer a través de cine al aire libre 🎥🍿



¡Te… pic.twitter.com/IVLDF0m6YI — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) February 2, 2026

Aunque aún no se ha dado a conocer la cartelera de películas, las autoridades adelantaron que serán contenidos aptos para todo público, ideales para armar un picnic improvisado y disfrutar del ambiente romántico y relajado.

El evento está diseñado para convertirse en un punto de encuentro para celebrar el amor, la amistad y el amor propio, sin necesidad de gastar dinero, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan planes accesibles durante el fin de semana de San Valentín.

Con miles de flores, cine gratuito y un escenario emblemático, el Jardín del Buen Amor promete ser uno de los planes imperdibles de febrero 2026 en la Ciudad de México para quienes buscan celebrar el 14 de febrero de una forma diferente.