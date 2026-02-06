Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Estrellita de Plata se retira de la lucha libre a los 24 años

Estrellita de Plata anunció su retiro de la lucha | INSTAGRAM @estrellita_de_plata_

Rafael Trujillo 20:03 - 05 febrero 2026
La luchadora anunció su retiro y reveló su verdadera identidad

La luchadora originaria de Río Verde, San Luis Potosí, Estrellita de Plata, ha anunciado su retiro del pancracio a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde además reveló su rostro y su nombre real.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la atleta de 24 años explicó que su decisión se debe a que no se siente en condiciones óptimas, tanto físicas como mentales, para regresar al cuadrilátero. En el mismo mensaje, se despojó de su máscara para presentarse ante sus seguidores.

Estrellita de Plata dejó las luchas | INSTAGRAM @estrellita_de_plata_

Un adiós con la puerta entreabierta

A pesar de anunciar su retiro, Estrellita de Plata no descartó un futuro regreso al deporte que, según confesó, le ayudó a superar una etapa de depresión. La potosina dejó claro que, si algún día decide volver a luchar, lo haría sin su icónica máscara y con la promesa de entregarse al cien por ciento sobre el ring.

"Hola amigos. Me duele tanto ya no poder seguir luchando, pero me voy contenta por todo lo que logré, por cosas que nunca imaginé hacer literalmente estrellita saco lo mejor de mí me ayudó a vencer mis miedos, me ayudó a una depresión que tenía estrellita gracias por todo...", comentó la luchadora

"El motivo de mi retiro es por mi salud mental y por salud física ya que no me encuentro las mejores condiciones para volver. Este deporte me enseñó y me llevó a conocer personas excelentes personas que tal vez no volveré a ver. Les prometo que si vuelvo a luchar ya no llevaré mi máscara y les prometo que si hay segunda oportunidad daré el 100 % Estoy agradecida con todos y por todos por estar aquí", añadió.
Estrellita de Plata decidió retirarse de la lucha | INSTAGRAM @estrellita_de_plata_

Revela su identidad

En su publicación la luchadora también decidió quitarse la máscara y revelar su identidad al mundo. En un momento de sinceridad, reveló que su nombre es Eira Nayeli Rodríguez Durán y más detalles de su vida privada.

"El día de hoy 2 de enero del 2026 me presento y me quito la máscara. Mi nombre es Eira Nayeli Rodríguez Durán. Tengo 24 años soy nacida en Rio Verde, San Luis Potosí", comentó.
Estrellita de Plata reveló su identidad | INSTAGRAM @estrellita_de_plata_

En su mensaje, Eira Rodríguez expresó con sinceridad el dolor que le causa alejarse de la lucha libre, una disciplina que fue fundamental en su vida. "Escribo con el corazón en la mano", mencionó, al detallar cómo el deporte le brindó una salida en momentos difíciles.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Lucha Libre
