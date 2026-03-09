Rams firman a Trent McDuffie a un histórico contrato

El mejor pagado en la historia. Tras un sorpresivo intercambio la semana pasada, los Rams de Los Ángeles firmaron a Trent McDuffie a su plantilla con una histórico contrato. Con esto, el esquinero está amarrado por los siguientes cuatro años.

La semana pasada los Chiefs de Kansas City acordaron traspasar al estelar esquinero Trent McDuffie a los Rams a cambio de varias selecciones del draft, incluyendo una de primera ronda de este año que les dará la posibilidad de darle una nueva arma a Patrick Mahomes de cara al futuro.

Chiefs ejercen opciones de quinto año sobre Trent McDuffie y el George Karlaftis | AP

Elegido en la primera ronda del draft en 2022, McDuffie entraba en el último año de su contrato de novato con los Chiefs y apuntaba a ganar 13.6 millones de dólares esta temporada, lo cual lo ponía fuera del Top 25 en su posición.

Un histórico contrato

Hoy, los Rams llegaron a un acuerdo con el esquinero McDuffie para una extensión récord de contrato que lo mantendrá con el equipo por lo menos los siguientes cuatro años. Con esto, el equipo de Los Ángeles refuerza una defensa que terminó en la posición 19 de 32 contra el pase de la liga la temporada pasada.

McDuffie refuerza a los Rams de ángeles | GROSBY

El nuevo contrato también incluye 124 millones de dólares de los cuales 100 millones de dólares serán garantizados. Este acuerdo convierte a McDuffie en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL con sus 31 millones anuales.

Otros esquineros bien pagados

El total del contrato de McDuffie supera los 120 millones que tiene el ahora esquinero de los Indianapolis Colts, Sauce Gardner. Además, es sólo el tercer cuarto defensivo profundo que recibe un contrato por 100 millones o más, tras el ya mencionado Gardner, Jaycee Horn y Denzel Ward.

Trent McDuffie es el mejor pagado en su posición en la historia de la NFL | GROSBY

Los 31 millones anuales del nuevo jugador de Los Ángeles también lo pone por arriba de Garner quien era el mejor pagado hasta antes de este acuerdo con sus 30.1, los cuales también superan a los 30 millones que ganaba Derek Stingley de los Houston Texans. Estos son los únicos tres jugadores que supera la barrera de los 30 millones.

En cuanto a jugadores a la defensiva, el nuevo contrato de McDuffie también lo pone dentro del Top 10. Aunque está muy lejos de los 47 millones anuales que gana Micah Parsons con los Green Bay Packers, está cerca de los contratos de Chris Jones, Nick Bosa, y Maxx Crosby.