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NFL

“No les gustó la idea”: Tom Brady consideró volver a la NFL… pero la liga le cerró la puerta

Tom Brady, exjugador de NFL l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:03 - 26 marzo 2026
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La NFL frenó su regreso por conflicto con su rol en los Raiders

El siete veces ganador del Super Bowl, Tom Brady, confesó que exploró la posibilidad de salir del retiro para regresar a los emparrillados. Sin embargo, la respuesta de la liga no fue la que esperaba.

“De hecho, lo consulté, y no les gustó mucho esa idea”, reveló en entrevista con CNBC.

Actualmente, Brady es propietario minoritario de los Las Vegas Raiders, situación que complica cualquier intento de volver como jugador activo. De acuerdo con las reglas de la liga, tendría que vender su participación si quisiera regresar al campo, además de enfrentar posibles conflictos relacionados con el tope salarial.

Tom Brady, exjugador de la NFL y ahora dueño minoritario de Raiders

Un retiro firme… pero con la puerta entreabierta

A pesar de la posibilidad que estuvo sobre la mesa, Brady dejó claro que su presente está lejos del futbol americano profesional.

Estoy muy felizmente retirado

El exquarterback, que disputó su último partido en 2022, ha encontrado una nueva etapa fuera del campo, ahora como empresario y asesor estratégico dentro de la organización de los Raiders.

Soy un propietario minoritario… no tengo un rol diario
Tom Brady en el NFL México l MEXSPORT

El antecedente que alimentó la ilusión de su regreso

En los últimos años, la NFL ha visto casos de jugadores que vuelven del retiro, como el de Philip Rivers, quien regresó brevemente para disputar algunos partidos tras años fuera.

Tom Brady y Jalen Hurts en Fanatics Flag Football Classic | AP

Además, Brady recientemente participó en el Fanatics Flag Football Classic, donde, pese a la derrota de su equipo, mostró destellos de la calidad que lo convirtió en leyenda.

Sin embargo, esa misma experiencia terminó por confirmarle algo.

El antecedente que alimentó la ilusión de su regreso
Tom Brady en Fanatics Flag Football Classic | AP
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