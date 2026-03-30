NFL: Cambios en las reglas serán discutidos en la reunión anual de dueños

Árbitros de reemplazo, posibles cambios en las reglas, inteligencia artificial, temas de salud y seguridad, crecimiento internacional y el flag football serán algunos de los muchos temas que se discutirán cuando los dueños, ejecutivos y entrenadores de la NFL se reúnan para su asamblea anual esta semana en Arizona.

Logo de la NFL | AP

Un tema que dominó la conversación en estas fechas el año pasado —el tush push— no está en la agenda porque no hay ninguna propuesta para eliminar la jugada, a pesar de que estuvo cerca de ser prohibida en una votación reñida en 2025.

Los entrenadores de la NFC hablarán con los reporteros el lunes, los de la AFC lo harán el martes y el comisionado Roger Goodell cerrará el evento.

Aquí un vistazo a los diversos temas:

Árbitros de reemplazo

La propuesta más importante presentada por el comité de competición de la NFL es una contingencia en caso de que la liga opte por utilizar árbitros de reemplazo ante un paro laboral, tal como ocurrió al inicio de la temporada 2012. El contrato colectivo actual entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL expira el 31 de mayo.

La propuesta permitiría que el centro de repeticiones en Nueva York asesore a los oficiales en el campo sobre cualquier penalización omitida por rudeza al pasador o conexión a tierra intencional (intentional grounding), así como cualquier acto que hubiera derivado en una expulsión si se hubiera sancionado una falta.

El uso de árbitros de reemplazo por parte de la NFL durante las primeras tres semanas de la temporada 2012 resultó en varios errores y decisiones equivocadas, incluyendo la disputada recepción de touchdown conocida como el "Fail Mary".

"Las negociaciones con los oficiales no han avanzado tan rápido como hubiéramos deseado", dijo el ejecutivo de la NFL, Jeff Miller. "Hemos hecho una serie de propuestas. Buscamos mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los oficiales, y simplemente no hemos llegado a donde necesitamos estar. Por lo tanto, vamos a jugar fútbol americano este otoño y vamos a necesitar oficiales para hacerlo. Así que esto es parte de la preparación, y nos sentimos obligados a tomar este tipo de decisiones en anticipación a jugar fútbol en un entorno diferente".

Referee de la NFL | AP

Cambios en el kickoff dinámico

Se están proponiendo varios ajustes menores para la regla del kickoff dinámico, que entra en su tercera temporada.

"En 2024, tuvimos 920 devoluciones y 25,000 yardas de devolución. En 2025, tuvimos 2,076 devoluciones y tuvimos 53,869 yardas", dijo Rich McKay, CEO de los Atlanta Falcons y presidente del Comité de Competición. "Eso es simplemente un cambio loco en el juego, uno en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Es un crédito para los entrenadores de equipos especiales que se han unido y realmente han ayudado a influir en dónde estamos con esa jugada. Es un crédito para nuestros entrenadores en jefe por ser lo suficientemente flexibles para adoptar y adaptarse, debería decir, a la jugada. Por lo tanto, es una historia realmente buena.

"Pero no la dejaremos así. Este año, vamos a proponer que permitamos la alineación 5-4-2... Esa era realmente la alineación original que los entrenadores de equipos especiales querían, pero nos estábamos tomando nuestro tiempo y siendo un poco conservadores, por así decirlo, en cómo permitíamos el cambio de alineación. Así que ese es más o menos nuestro proceso y cómo llegamos a donde estamos".

Kickoff de la NFL | AP

Tecnología e IA

La liga ha adoptado los avances en tecnología e inteligencia artificial, incluyendo la colocación de chips en los balones y el uso de mediciones virtuales para determinar los primeros downs.

"La capacidad de utilizar cualquier tecnología moderna en los medios para avanzar el juego en el campo o con nuestros aficionados, especialmente a nivel internacional, llega en un momento realmente importante para el crecimiento de la liga", dijo Miller.

Balón de la NFL | AP

Crecimiento internacional

La NFL jugará nueve partidos internacionales esta temporada, incluyendo los primeros partidos de temporada regular en Francia y Australia. El objetivo es llegar a jugar eventualmente 16 partidos en el extranjero.

"Es un área increíblemente importante de nuestro negocio y crecimiento, y ocupa una buena cantidad de tiempo durante estas reuniones", afirmó Miller.

Conmociones cerebrales

Hubo 35 conmociones cerebrales en los kickoffs en 2025 en comparación con ocho en 2024, principalmente porque mover el touchback a la yarda 35 resultó en 1,157 devoluciones más. La tasa de devolución de patadas saltó al 74% desde el 33% de la temporada pasada, y fue la tasa de devolución más alta en 15 años. Aun así, la tasa global de lesiones es más baja que en los kickoffs anteriores, cuando el equipo de cobertura tenía una carrera inicial en comparación con la salida estática de la nueva regla.