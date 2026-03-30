Puka Nacua apunta a firmar un contrato histórico con los Rams
Puka Nacua está a punto de firmar un contrato millonario e histórico con Los Ángeles Rams, el receptor puede convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la NFL.
Después de una gran temporada, Nacua apunta a tener una gran temporada en 2026 para aspirar al Super Bowl de 2027.
Con base a la información de Dov Kleiman, el contrato puede rondar entre los 42.5- 43 millones de dólares al año, una cantidad mucho más grande que el acuerdo que Seattle Seahawks hizo al incorporar en su filas a Jaxon Smith-Njigba con 42.15 millones de dólares.
Nacua es elegible para esta renovación, pero diversas fuentes informan que Rams está esperando a que inicio la Pretemporada de NFL para hacerlo oficial, por lo que el receptor todavía tendrá que esperar.
Los espacios que abrá entre junio y agosto serán los meses claves para el conjunto angelino que buscará organizarse para poder realizar la operación.
El receptor es reconocido por una temporada de ensueño al conseguir 1715 yardas recibidas, 129 recepciones y 10 touchdowns, consolidándose como uno de los receptores más efectivos de la NFL.
Escándalos extra cancha de Puka Nacua
Puka Nacua mantiene un proceso legal tras un incidente ocurrido en diciembre de 2025 cuando una mujer lo denunció por agresiones y comentarios antisemitas. Estos hechos ocurriendo durante una cena de fin de año.
La mujer asegura que el recepto presentó comportamientos violentos y hostiles, entre ellos, morder a la mujer en el hombro, antes de eso, presuntamente Puka había mordido a otra persona en la mano.
A pesar de que el caso sigue abierto, el trato por la renovación de contrato no ha tenido atrasos.