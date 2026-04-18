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Lucha

¡Regreso de impacto! Paige vuelve a WWE y conquista WrestleMania 42

Paige regresando en WrestleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA WWE Paige ganando los campeonatos en pareja en WresleMania 42 | CAPTURA DE PANTALLA DE WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:46 - 18 abril 2026
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La ahora conocida como Saraya sorprendió al reemplazar a Nikki Bella y terminó coronándose campeona en parejas junto a Brie Bella en el escenario más grande de todos

La noche de WrestleMania 42 dejó uno de los momentos más inesperados y emocionantes para los fans de la lucha libre: el regreso de Paige a WWE.

La británica apareció como reemplazo de última hora de Nikki Bella en la lucha por los Campeonatos en Parejas Femeninos, haciendo equipo con Brie Bella. Contra todo pronóstico, la dupla logró imponerse y salir con el oro, firmando un regreso de ensueño.

Paige ha regresado oficialmente a WWE | Captura de pantalla

Ocho años después, Paige vuelve a casa

El regreso marca la tercera etapa de Paige en WWE, tras varios años alejada de la empresa. Su última aparición había sido entre 2017 y 2018; en esa segunda etapa, Paige tuvo un paso irregular dentro de la compañía, saliendo por la puerta de atrás.

En 2022, la luchadora reapareció en la escena internacional al firmar con AEW bajo el nombre de Saraya, donde continuó su carrera y demostró que aún tenía mucho que aportar arriba del cuadrilátero.

Un regreso histórico para una pionera

Más allá del campeonato, el regreso de Paige tiene un significado especial dentro de la evolución de la lucha libre femenina.

Paige y AJ levantan la mano luego de derrotar a la gemela Bella | WWE

Junto a AJ Lee, fue una de las figuras clave que ayudaron a transformar la división femenina en WWE, marcando el inicio de una nueva era donde el talento y la calidad dentro del ring comenzaron a tomar mayor protagonismo.

Ahora, en su tercera etapa, no solo vuelve como una figura nostálgica, sino como un estandarte de esa revolución… y lo hace conquistando títulos en el evento más importante de la industria.

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