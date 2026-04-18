¿Se retira? Roman Reigns asegura que puede dejar la WWE si pierde ante CM Punk

Roman Reigns encendió las alarmas rumbo a WrestleMania 42 luego de asegurar que podría dejar WWE si pierde ante CM Punk, una declaración que ha sacudido a los aficionados y generado dudas sobre su futuro en la empresa.

El 'Jefe Tribal' puso en juego algo más que una lucha, ya que sus palabras abrieron la posibilidad de una salida real del roster, justo en uno de los momentos más importantes del año para la compañía.

Roman Reigns buscará destronar a CM Punk en su primer evento central | wwe.com

Roman Reigns y su amenaza de dejar WWE

En redes sociales se viralizó la declaración de Roman Reigns, quien aseguró que si cae ante CM Punk en WrestleMania, su etapa en WWE estaría terminada. Esta afirmación elevó la expectativa del combate y añadió dramatismo a la rivalidad.

El propio luchador dejó entrever que su misión dentro de la empresa ya estaría cumplida en caso de una derrota, lo que ha sido interpretado como una posible despedida en uno de los escenarios más grandes de la lucha libre.

Este tipo de estipulaciones no son nuevas en WWE, pero en el caso de Reigns cobra mayor relevancia debido a su estatus como una de las máximas figuras de la última década.

Roman Reigns haciendo una zambullida samoana a CM Punk en WM 41 | wwe.com

Contrato de Roman Reigns con WWE: lo que se sabe

Más allá del storyline, la realidad es que el contrato actual de Roman Reigns con WWE tiene fecha de caducidad. El propio luchador ha señalado que su acuerdo expira después de WrestleMania 42 en 2026.

Este contrato, firmado en 2022, incluye condiciones especiales como un calendario reducido de apariciones, reflejo de su posición como estrella principal y su intención de equilibrar su vida personal y profesional.

Además, Reigns ha dejado claro que su carrera dentro del ring está entrando en su recta final, ya que contempla continuar solo uno o dos años más antes de enfocarse en otros proyectos fuera de la lucha libre.

En términos económicos, el luchador es uno de los mejor pagados de WWE, con contratos millonarios y beneficios adicionales derivados de su rol como cara de la empresa.