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Lucha

John Cena vive WrestleMania ya retirado: “Esto es divertido y sin presión”

John Cena en el Hall of Fame 2026 | CAPTURA DE PANTALLA WWE Y YOUTUBE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:12 - 17 abril 2026
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El histórico luchador apareció en el Hall of Fame 2026 y confesó cómo ha cambiado su forma de vivir WrestleMania lejos del ring

John Cena atraviesa una nueva etapa en su carrera y lo dejó claro durante su aparición en el Hall of Fame 2026, donde habló sobre cómo vive ahora el fin de semana de WrestleMania.

El 17 veces campeón mundial confesó que su experiencia ha cambiado por completo, permitiéndole disfrutar momentos que antes pasaban desapercibidos por la presión de competir.

Mucho menos estrés… entré al T-Mobile para SmackDown, hice algunas cosas y fue genial. Tuve tiempo para saludar a la gente

No estaba preocupado por la presión normal de WrestleMania. Esto es divertido
John Cena se retiró como luchador en diciembre de 2025 | wwe.com

Cena disfruta WrestleMania desde otra perspectiva

Lejos de la exigencia de cargar con el evento estelar, Cena ahora entiende su papel desde otro ángulo dentro del espectáculo.

Soy el host. Si lo hago mal, WrestleMania aún puede ser genial”, reconoció, dejando claro que el peso del evento ya no recae sobre sus hombros.

Aun así, aceptó que existe una presión distinta:

No quiero la atención de hacerlo mal… pero la carga más pesada es cuando fallas cerrando el show

“Siempre he sido alguien presente en el ring”

Cena también habló sobre uno de los aspectos más importantes de su carrera: su capacidad para vivir el momento dentro del cuadrilátero.

Siempre estoy presente, pero la preparación para poder estar presente es inimaginable. Trabajas constantemente para que todo esté pulido
John Cena sorprendió a AJ Styles con emotiva presentación en Crown Jewel | X: CAPTURA DE PANTALLA

El estadounidense explicó que esa preparación es lo que le permitió mantenerse enfocado durante años en los momentos más importantes.

Cuando suena la música, sales ahí, cuentas la historia… yo siempre he estado presente cada segundo en el ring
WWE ha tenido que recurrir al regreso de John Cena de cara a WrestleMania | wwe.com

Una nueva forma de vivir WrestleMania

Ahora, lejos del combate, Cena puede disfrutar el evento desde otro ángulo, valorando cada interacción sin la presión del rendimiento.

Así, una de las máximas leyendas de WWE demuestra que, incluso en el retiro, sigue siendo protagonista en WrestleMania, pero con una mentalidad completamente distinta.

John Cena llegó a 100 victorias en PPV en su carrera en WWE | X: CAPTURA DE PANTALLA
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