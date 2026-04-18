La Parka y Psycho Clown hicieron historia al aparecer en SmackDown

La Parka y Psycho Clown hicieron historia al aparecer en WWE SmackDown, sorprendiendo a los aficionados de la lucha libre con su participación en uno de los escenarios más importantes a nivel mundial. La presencia de los luchadores mexicanos encendió las redes sociales y generó conversación entre fanáticos de AAA y WWE.

La aparición se dio en el marco de WrestleMania, donde ambos gladiadores representaron a la lucha libre mexicana en la tradicional Batalla Real de Andre el Gigante, consolidando un momento destacado para el pancracio nacional.

La Parka y Psycho Clown reaccionan tras su paso por WWE

Tras su participación, tanto La Parka como Psycho Clown compartieron sus sensaciones sobre lo vivido en WWE SmackDown. A través de redes sociales, los luchadores destacaron la importancia de este momento en sus carreras.

La Parka calificó la experiencia como un sueño hecho realidad, resaltando la emoción de enfrentarse a grandes rivales en un escenario internacional. Sus palabras reflejan el impacto que tuvo para él representar a la lucha libre mexicana en un evento de esta magnitud.

Por su parte, Psycho Clown también mostró su entusiasmo, asegurando que fue un momento especial dentro de su trayectoria. El luchador enfatizó lo significativo que resulta formar parte de WrestleMania y compartir cartel con figuras de talla mundial.

La Parka en Royal Rumble 2026 | Captura de pantalla

WWE abre la puerta a talento de AAA

La participación de ambos luchadores ha generado especulación sobre una posible mayor colaboración entre WWE y empresas mexicanas como AAA. Este tipo de apariciones refuerza la presencia del talento latino en escenarios globales.

Además, los aficionados destacaron la conexión emocional de Psycho Clown, quien recordó la influencia de su familia en su carrera, especialmente la figura de Super Porky, lo que añadió un toque personal a su experiencia en WWE.