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Lucha

¡Caos en la boda! Danhausen arruina el momento de The Miz y Maryse

Danhausen en la boda de Maryse y The Miz | CAPTURA DE PANTALLA DE WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:45 - 17 abril 2026
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El luchador apareció para maldecir a Maryse y desatar una escena totalmente fuera de control

La boda entre The Miz y Maryse en Las Vegas, lugar donde será WrestleMania 42, terminó en desastre cuando Danhausen irrumpió en el momento clave.

Danhausen desata el caos

El carismático luchador le lanzó una “maldición” sobre Maryse en plena ceremonia de bodas; después que The Miz enloqueciera al ver a Danhausen y tener un momento de encontronazo, la exluchadora terminó con la cara en el pastel de bodas.

La reacción de The Miz no se hizo esperar y explotó en plena ceremonia, en una escena que dejó claro que el entretenimiento deportivo nunca falla.

Danhausen debutando con la WWE | WWE
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