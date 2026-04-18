¡Caos en la boda! Danhausen arruina el momento de The Miz y Maryse

La boda entre The Miz y Maryse en Las Vegas, lugar donde será WrestleMania 42, terminó en desastre cuando Danhausen irrumpió en el momento clave.

DANHAUSEN MALDICE A MARYSE QUE ACABA CON LA CARA EN LA TARTA



Y THE MIZ SE VUELVE LOCO



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Danhausen desata el caos

El carismático luchador le lanzó una “maldición” sobre Maryse en plena ceremonia de bodas; después que The Miz enloqueciera al ver a Danhausen y tener un momento de encontronazo, la exluchadora terminó con la cara en el pastel de bodas.

La reacción de The Miz no se hizo esperar y explotó en plena ceremonia, en una escena que dejó claro que el entretenimiento deportivo nunca falla.