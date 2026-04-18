¡Caos en la boda! Danhausen arruina el momento de The Miz y Maryse
La boda entre The Miz y Maryse en Las Vegas, lugar donde será WrestleMania 42, terminó en desastre cuando Danhausen irrumpió en el momento clave.
DANHAUSEN MALDICE A MARYSE QUE ACABA CON LA CARA EN LA TARTA— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 18, 2026
Y THE MIZ SE VUELVE LOCO
ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO AMIGOS #SmackDown pic.twitter.com/QS2dP0M7B5
Danhausen desata el caos
El carismático luchador le lanzó una “maldición” sobre Maryse en plena ceremonia de bodas; después que The Miz enloqueciera al ver a Danhausen y tener un momento de encontronazo, la exluchadora terminó con la cara en el pastel de bodas.
La reacción de The Miz no se hizo esperar y explotó en plena ceremonia, en una escena que dejó claro que el entretenimiento deportivo nunca falla.
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