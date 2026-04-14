¡Oficial! AAA confirma el máscara vs máscara de Los Grandes Americanos

Por fin tenemos fecha, el fin de la rivalidad entre los dos Grandes Americanos se dará en el medio de una lucha de máscara vs máscara el próximo 30 de mayo en Monterrey, Nuevo León, lo cual ha sido confirmado por el mismo director creativo Mark Callaway, es decir, Undertaker.

El mal momento en las historias que vive WWE en su elenco principal, ha hecho que los fanáticos tengan una mayor expectativa por este combate antes que por el mismo WrestleMania, el cual está a solo unos cuantos días de llevarse a cabo con una cartelera que también cuenta con la presencia de luchadores enmascarados.

Como fue confirmado por @undertaker:



La lucha MÁSCARA VS. MÁSCARA entre El Grande Americano y El Original Grande Americano sucederá este 30 de mayo en #AAANocheDeLosGrandes desde la Arena Monterrey, México 🇲🇽 pic.twitter.com/F1Q68xJnty — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 14, 2026

Un Grande perderá la 'tapa'

Undertaker ha confirmado a través de sus redes sociales lo que ya se sabía, pero solamente requería de un anuncio oficial, el próximo sábado 30 de mayo, en el evento Noche de los Grandes que se llevará a cabo en la Arena Monterrey, El Grande Americano defenderá su máscara ante El Original Grande Americano, terminando con una rivalidad que lleva meses cocinándose.

El reto final ha llegado después de que en la edición más reciente de la programación semanal, El Grande Americano defendiera a Alexis 'Ojitos de Huevo' y Andrea Bazarte del 'Chaparro' Americano, desatando una golpiza que emocionó a los presentes en el Gimnasio Juan de la Barrera y a los televidentes que veían el evento a través de Fox.

Grande Americano recibiendo la espada Rey de Reyes | Captura de Pantalla AAA

Ya estuvo, se acabó, te pasaste de la raya no solo conmigo, sino con toda mi gente. Esto se arregla a la mala, ojo por ojo, diente por diente y sangre por sangre; tú y yo, máscara vs máscara

El Grande Americano se hartó de 'El Chaparro' y lo ha retado oficialmente a una lucha de máscara contra máscara 🤯 #AAAenFOX pic.twitter.com/qv7lsuq0Vb — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

Se quedan fuera de WrestleMania

En algún momento, por parte de la afición de AAA se llegó a pensar que este combate se llevaría a cabo en el evento más grande de la empresa; sin embargo, con el paso del tiempo no se concretó nada, además de que en México se le ha mostrado mucho más cariño a ambos personajes, así que la empresa ha decidido quedarse con una de las rivalidades más relevantes de la actualidad.

El Original Grande Americano con ventaja sobre su rival | wwe.com