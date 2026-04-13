Alexis 'Ojitos de Huevo' reaparece en redes sociales luego del ataque del Original Grande Americano

La afición mexicana a la lucha libre ha quedado completamente maravillada con el trabajo que se ha realizado en AAA desde su compra por parte de WWE, dejando en claro que incluso preferirían que fuera Undertaker, el actual director creativo de la empresa azteca, quién tomara el mando de las historias en el elenco principal.

Pero en la edición más reciente del programa de los sábados por la noche, una aparición especial tuvo lugar, pues Alexis Ojitos de Huevo, famoso standupero en México, fue uno de los invitados especiales, llevándose un mal recuerdo de su encuentro con el Original Grande Americano.

La Noche de los Grandes será el siguiente evento de la empresa mexicana | AAA

¿Qué le pasó a Ojitos de Huevo?

Como parte de uno de los segmentos del programa de este 11 de abril, Andrea Bazarte entrevistó a Ojitos de Huevo, quién se encontraba en la zona de ringside. La pregunta no fue otra más que acerca de cómo la estaba pasando el comediante presente en el recinto, a lo cual respondió.

Me la estoy pasando muy bien, pero lo que no me tiene contento ese 'Chaparro Americano', que hasta yo veo que no es mexicano

Primero Pimpi, ahora con Ojitos de Huevo... ¡ESO NO SE VALE! 🤬😡 pic.twitter.com/FOk4uKMtat — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

Alexis no se había percatado que el luchador al cual se refería seguía cerca de él, por lo que reaccionó de inmediato, yendo a su lugar para atacarlo, primero tomándolo de la ropa y posteriormente metiéndolo a la fuerza para hacerle un candado al tobillo, con todo el público pidiendo que lo dejara en paz.

La misma Andrea Bazarte trató de defender al comediante, pues al ser ciego, le era imposible poder resistirse a los ataques del luchador enmascarado; sin embargo, esto tan solo hizo enojar más al Original, provocando que la persiguiera con la intención de reaccionar en su contra.

Andrea Bazarte es la reportera de AAA y WWE en Español | IG: @andreabazarte

Fue entonces que entró a toda velocidad El Grande Americano, actual Rey de Reyes de AAA, cayendo encima de su rival de nombre y desatando una de las golpizas más fuertes en el show por cualquiera de los presentes, pues todo fue demasiado destructivo. Todo acabó cuando el defensor de Ojitos de Huevo, ya en el ring, lanzó un reto para el 'Chaparro', pues en el evento Noche de los Grandes, habrá un máscara vs máscara para decidir el futuro de ambos.

Repercusiones de lo ocurrido

Casi 24 horas después del ataque que Ojitos de Huevo ha recibido por parte del Original Grande Americano, el standupero reapareció en sus redes sociales para publicar las marcas de lo sucedido.