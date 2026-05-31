Incógnitos: Cruz Azul y el ‘misterioso’ silencio tras la muerte de 'Billy' Álvarez

Nada es para siempre, mucho menos la vida. El legado que deja una persona es sin duda la parte más importante para saber cómo fue en vida. Desde los pantalones cortos hasta los largos el futbol ha demostrado que las historias postmortem son por mucho las que dejan huella y en el futbol mexicano no es la excepción, menos si se trata de alguien ligado a uno de los cuatro grandes.

Semanas después de que Cruz Azul levantó su anhelada décima copa, en la Noria las cosas no fueron totalmente ‘miel sobre hojuelas’, pues su ex presidente, Guillermo 'Billy' Álvarez, perdió la vida a la edad de 80 años, dejando una huella interesante en la Cementera y en la propia Liga MX.

Billy Álvarez | IMAGO7

Silencio no común

Durante el luto del empresario, RÉCORD pudo saber que pese a la fuerza mediática del fallecimiento de Álvarez, varios de los futbolistas que formaron parte de las generaciones de la Máquina con Billy al mando se rehusaron a dar declaraciones sobre el fallecimiento, dejando una incógnita en el aire.

Es una realidad que el caso de Billy fue uno de los más polémicos en la historia del país próximo a ser mundialista, sin embargo, el silencio que hay a su alrededor levanta la creencia de que las cosas en la Noria no siempre fueron de lo más claras y un tanto polémicas.

Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul | MexSport

Por el momento no hay una declaración o palabras de futbolistas que hayan formado parte del ciclo de más de 30 años de Álvarez al mando de la directiva de Cruz Azul, pero se espera que en los próximos días haya más detalles sobre su camino en el equipo celeste y su relación con los allegados a este.

¿Cómo fue el mandato de Billy Álvarez?

El empresario estuvo al mando de uno de los equipos más importantes de México alrededor de 32 años, siendo uno de los más recordados por estar al mando en la época oscura del equipo, dejando una sequía de 23 años sin título de liga y muchas dudas antes que respuestas.

Cruz Azul es de los grandes del futbol mexicano que tiene más tiempo sin coronarse, dese 1997 no lo hace | MEXSPORT

Pese a la ‘larga noche’ de Cruz Azul, Billy sí pudo ver al equipo levantar el trofeo de liga en dos ocasiones; una en 1997 y la otra en 2021. Además, el empresario pudo presumir de ser campeón de otros títulos como la Copa MX y el más importante, de la LIga de Campeones de la CONCACAF.