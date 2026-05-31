Guido Pizarro confiesa agresión contra Tigres en el Nemesio Diez

La Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Tigres UANL y Toluca no solo dejó un resultado doloroso para los felinos, sino también un episodio preocupante fuera de lo deportivo, luego de que se reportara una agresión desde la tribuna contra elementos del conjunto regiomontano en el Estadio Nemesio Diez.

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, reveló tras el partido que algunos de sus jugadores fueron víctimas de actos violentos por parte de aficionados, destacando el caso del portero Nahuel Guzmán, quien recibió el impacto de objetos lanzados desde las gradas.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

Agresión en la tribuna empaña la Final

De acuerdo con Pizarro, el incidente ocurrió durante el encuentro, cuando Guzmán fue alcanzado por monedas que le provocaron una herida en la cabeza. El técnico detalló que el arquero reaccionó molesto ante la situación, cuestionando la cercanía con la afición en un momento de alta tensión.

Le tiraron unas monedas en la cabeza, le pegó y tenía una lastimadura. Se empezó a quejar de que estábamos muy cerca de la gente y que estaban aventando cosas”, explicó el estratega, quien también aseguró que, afortunadamente, el incidente no pasó a mayores tras la intervención de los propios jugadores.

Nahuel Guzmán, arquero de Tigres | IMAGO7

Aunque la situación fue controlada, el episodio generó preocupación sobre la seguridad en el inmueble y la conducta de algunos aficionados, en un partido de alto nivel internacional que debía destacar únicamente por lo futbolístico.

El Búfalo Aguirre protege el balón ante Toluca | MEXSPORT

Tigres reclama superioridad pese a la derrota

Más allá de la agresión, Pizarro también analizó el desempeño de su equipo, asegurando que Tigres fue superior en el trámite del partido, pese a no poder concretar las oportunidades generadas frente al arco rival.

El entrenador argentino destacó la actuación del portero de Toluca, Luis García, como factor clave para inclinar la balanza a favor de los Diablos Rojos, quienes terminaron llevándose el título.

Afición de Tigres en el Nemesio Diez l IMAGO7

Creo que el equipo jugó muy bien, fuimos superiores. El arquero de ellos hizo un gran trabajo. Me siento orgulloso de mis jugadores, aunque es la segunda final que perdemos esta temporada”, señaló Pizarro tras el encuentro.

Con esta derrota, Tigres ve frustrado su objetivo de clasificar al Mundial de Clubes, en un cierre de temporada marcado tanto por lo deportivo como por un incidente que reabre el debate sobre la violencia en los estadios del futbol mexicano.