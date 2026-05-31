Alegna González se corona en Madrid con récord y revalida su título

La marchista mexicana Alegna González demostró una vez más su dominio en la capital española al conquistar por segundo año consecutivo el Gran Premio Internacional Madrid de Marcha. La atleta no solo defendió su título, sino que lo hizo estableciendo un nuevo récord para la prueba de 10 kilómetros con un impresionante tiempo de 43:06.

La competencia, que forma parte del prestigioso World Athletics Race Walking Tour en su categoría Oro, vio a González imponerse con autoridad en un circuito que ya conoce bien. Con esta victoria, la chihuahuense continúa sumando éxitos a su destacada trayectoria.

Alegna González ganadora del Maratón | IG:@gpcantones

Una carrera de estrategia y poderío

Desde el inicio, la carrera se perfiló como un duelo táctico. Un grupo compacto, liderado por González, la peruana Evelyn Inga, la china Peng Li y la también mexicana Ilse Guerrero, marcó el paso durante los primeros kilómetros. Ninguna de las contendientes logró despegarse, manteniendo la tensión hasta la mitad del recorrido.

El punto de inflexión llegó poco antes de alcanzar el kilómetro 4.5. Fue en ese momento cuando Alegna González decidió tomar las riendas de la prueba, imponiendo un ritmo vertiginoso que sus rivales no pudieron igualar. Al llegar a la mitad del trayecto, solo Peng Li lograba mantenerse a su lado, mientras que Inga comenzaba a ceder terreno.

Conforme avanzaba la competencia, la superioridad de la mexicana se hizo incontestable. Un nuevo cambio de ritmo le permitió romper definitivamente la carrera, dejando atrás a la atleta china, quien finalmente fue superada por la peruana. González se enfiló en solitario hacia la meta, construyendo una ventaja insalvable.

Alegna González en el maratón de La Coruña | IG:@gpcantones

Un triunfo dominante tras superar una lesión

A falta de dos kilómetros, la ventaja de González ya superaba los 30 segundos. La mexicana cruzó la línea de meta con una exhibición de poderío, deteniendo el cronómetro 45 segundos antes que Evelyn Inga, quien se quedó con la plata (43:51). El podio lo completó Peng Li con un tiempo de 43:55.

Al finalizar la prueba, González reveló que su preparación se vio afectada por un desgarro abdominal que la mantuvo alejada de los entrenamientos durante seis semanas. A pesar de este contratiempo, demostró estar en plena forma y firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada.

La delegación mexicana celebró también el destacado quinto lugar de Ilse Guerrero, quien finalizó con un registro de 44:32. El calendario de Alegna González continuará la próxima semana en La Coruña, para después enfrentar un nuevo reto en julio, cuando debute en la distancia de 35 kilómetros en una competencia en Irlanda.