Alegna González confirma su dominio con oro en La Coruña

La mexicana Alegna González continúa en plan imparable y volvió a demostrarlo en territorio europeo, al conquistar la medalla de oro en el medio maratón de marcha de La Coruña, España, apenas una semana después de haber ganado la misma prueba en Portugal.

La atleta nacional firmó una destacada actuación en el XXXIX Gran Premio Cantones, donde se llevó el primer lugar con un tiempo de 1:32:24 horas, quedando a solo nueve segundos de mejorar la marca que había registrado días antes en Rio Maior, confirmando su consistencia en la élite internacional.

Marcha de la Coruña 2026 | IG:@gpcantones

Dominio mexicano en suelo europeo

González volvió a exhibir inteligencia táctica a lo largo de la competencia, manteniéndose en el grupo puntero durante gran parte del recorrido y reservando energía para el momento clave. Fue en la segunda mitad de la prueba cuando comenzó a marcar diferencias con cambios de ritmo que redujeron el pelotón a un selecto grupo de cuatro marchistas.

A falta de cuatro kilómetros para la meta, la mexicana lanzó un ataque contundente que resultó definitivo. Con ese movimiento dejó atrás a la española María Pérez, actual campeona mundial y subcampeona olímpica, quien no pudo responder al ritmo impuesto y terminó en la tercera posición.

La italiana Sofía Fiorini intentó mantenerse en la pelea hasta el final, pero su esfuerzo solo le alcanzó para quedarse con la medalla de plata, registrando un tiempo de 1:32:36 horas, sin poder alcanzar a la representante mexicana.

Alegna González en el Maratón de la Coruña | IG:@gpcantones

¿Quién puede frenar a Alegna González?

El rendimiento de Alegna González la consolida como la principal figura de la marcha mexicana en la actualidad, además de posicionarla como una de las rivales a vencer en el circuito internacional rumbo a futuras competencias de alto nivel.

En la rama varonil, la participación mexicana tuvo resultados discretos. El chihuahuense Andrés Olivas finalizó en la posición 16 con un tiempo de 1:26:24 horas, mientras que Julio César Salazar no logró concluir la prueba.

Con este nuevo triunfo, Alegna no solo reafirma su dominio, sino que también envía un mensaje claro: atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una de las grandes cartas de México en la marcha atlética a nivel mundial.