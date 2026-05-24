Eduardo Herrera se queda a un paso del podio en la Diamond League

El atletismo mexicano continúa cosechando éxitos en las competiciones más prestigiosas del mundo. En esta ocasión, el fondista Eduardo Herrera ha logrado una destacada actuación en la prueba de los 5,000 metros de la Diamond League, el circuito de élite del atletismo.

Fue una competencia de ritmo vertiginoso que se decidió en los últimos metros, pero en la cual Herrera demostró su capacidad para medirse con los mejores corredores del planeta. El atleta mexicano finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 13:00.69.

Con ello, el mexicano se quedó a nada de de romper la emblemática barrera de los 13 minutos y a poco más de dos segundos de Biniam Mehary, de Etiopía, quien completó el podio. Para Lalo, además, fue la segunda mejor marca de su trayectoria.

Eduardo Herrera en el pelotón principal en los 5000m de la Diamond League | AFP

Así fue la carrera de Eduardo Herrera

La estrategia de Herrera fue notable, manteniéndose siempre en el grupo de cabeza y respondiendo con solvencia a los cambios de ritmo impuestos por los líderes. Su actuación confirma el excelente estado de forma que atraviesa y su consolidación en la élite mundial.

La victoria fue para el etíope Adissu Yihune, quien detuvo el cronómetro en 12:57.32 en un final muy disputado que evidenció el altísimo nivel de la prueba. Detrás quedó el alemán Mohamed Abdilaahi, apenas con una diferencia de 58 centésimas y con una ventaja de 61 centésimas sobre el tercer lugar.

Eduardo Herrera en competencia | INSTAGRAM: @lherreraalo

Un futuro prometedor para el fondismo mexicano

Este cuarto lugar no es un hecho aislado, sino el resultado de la constancia y el progreso que Herrera ha exhibido en sus recientes competencias internacionales. Su rendimiento lo posiciona como una de las figuras más sólidas del atletismo mexicano y genera grandes expectativas para el resto de la temporada.

En la anterior etapa de la Liga de Diamante 2026, disputada el 16 de mayo, el mexicano rompió el récord nacional de los 3.000 metros (7:27.63 minutos). Y ahora brilló nuevamente en la prueba de 5.000 metros, en la cual posee el récord nacional en la distancia con una marca de 12:58.57 (lograda en 2025 en Los Ángeles).

De mantenerse en este nivel, Herrera puede consolidarse como un atleta de la elite mundial y enfocarse en una preparación fuerte con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.