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Lucha

¿Quién es Paige y por qué ya es histórica en WWE?

Paige fue uno de los regresos sorpresivos de WrestleMania | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:32 - 18 abril 2026
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La primera sorpresa de las dos noches de WrestleMania 42 trajo de vuelta a la Anti-diva

Los rumores fueron ciertos, Nikki Bella no pudo recuperarse de su lesión en el tobillo para su lucha de cuatro equipos junto a su hermana Brie Bella por los campeonatos femeninos en pareja de WWE.

Es por ello que la empresa puso manos a la obra de inmediato y trajo de vuelta a una de las pioneras de la lucha femenina en el pasado, Paige ha vuelto a ser parte del lugar que la vio nacer como luchadora profesional.

Paige festeja su triunfo en la Batalla Real | WWE.COM

¡Bienvenida de vuelta!

Paige hizo historia en 2013 al convertirse en la primera Campeona Femenina de NXT tras derrotar a Emma en la final de un torneo. Con su estética gótica y su enfoque más agresivo y técnico, se autodenominó la "Anti-Diva", desafiando el concepto tradicional de las luchadoras en WWE y marcando un cambio generacional dentro de la empresa.

Su impacto fue inmediato en el roster principal. El 7 de abril de 2014, un día después de WrestleMania XXX, debutó en Monday Night Raw y derrotó a AJ Lee para ganar el Campeonato de Divas en su primera lucha, convirtiéndose a los 21 años en la campeona más joven de la historia.

AJ Lee fue la primera luchadora que venció Paige en el elenco principal | Captura de WWE

Retiro, etapa en AEW y regreso a WWE

La carrera de Paige dio un giro inesperado en 2018, cuando una grave lesión de cuello la obligó a retirarse con apenas 25 años. Tras su salida del ring, asumió roles como Gerente General de SmackDown y posteriormente como mánager de The Kabuki Warriors, manteniéndose vigente dentro de la industria.

En septiembre de 2022, bajo el nombre de Saraya, debutó en AEW durante el evento Grand Slam. Meses después recibió el alta médica y regresó a la lucha activa en Full Gear 2022, marcando su primer combate en cinco años y demostrando que aún podía competir al más alto nivel.

Su etapa en AEW, que se extendió hasta marzo de 2025, incluyó uno de los momentos más importantes de su carrera: la conquista del Campeonato Mundial Femenino en All In 2023 en el estadio de Wembley, además de liderar la facción The Outcasts junto a Toni Storm y Ruby Soho.

Paige bajo el nombre de Saraya en AEW | Google

Tras cerrar ese capítulo, Paige ha regresado a WWE en abril de 2026 durante WrestleMania 42. En su primera noche, conquistó los Campeonatos Femeninos en Pareja, confirmando uno de los regresos más impactantes en el 2026 y además en uno de los momentos más complicados en las decisiones creativas de la empresa.

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