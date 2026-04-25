¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Pumas?

Se termina el torneo regular del Clausura 2026 en la Liga MX; en la bella airosa los Tuzos del Pachuca reciben a los Pumas en el partido más atractivo de la Jornada 17 en donde ambos se pelean el segundo puesto o incluso para los Universitarios el liderato con una combinación de resultado de la Chivas.

Los hidalguenses llegan a este juego en tercer puesto con 31 unidades, tan solo dos puntos debajo de los Auriazules que son segundos con 33. Este partido podría representar mucho para ambas instituciones, ya que Cruz Azul aparece abajo en el cierto puesto con 30.

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo fueron sus más recientes partidos?

Pachuca fue sorprendido en la frontera y cayó 3-1 ante Xolos de Tijuana. Errores puntuales y momentos decisivos que marcaron el rumbo del encuentro. El equipo fronterizo hizo pesar su localía y, con una actuación insistente desde el inicio

Gilberto Mora falló en primera instancia desde los once pasos, el rebote le favoreció para empujar el balón y abrir el marcador. El gol encendió a los locales, que no bajaron el ritmo. Minutos más tarde, al 37, apareció nuevamente Abreu con una jugada individual destacada: eludió a dos defensores y al portero para firmar un gol que amplió la ventaja.

Xolos vs Pachuca Jornada 16 Clausura 2026 I IMAGO7

El partido tomó un nuevo giro al minuto 80, cuando se señaló penal a favor de Tijuana tras una falta de Guzmán sobre Domingo Blanco. Josef Martínez no falló desde el punto de castigo y colocó el 3-0 que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, Pachuca encontró un tanto en el tiempo agregado. Al 90+6, el ‘Pocho’ Guzmán aprovechó una mala salida defensiva para descontar y maquillar el resultado. A pesar del gol, la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el destino del partido.

Por su parte, los universitarios vino de atrás para sacar los tres puntos ante un Juárez que puso las cosas bravas al inicio del encuentro. Pese a ir dos goles abajo, Pumas encontró la calma durante la tormenta tras la expulsión de Eder López. Con dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales, el conjunto auriazul se llevó el triunfo por 4-2.

Robert Morales en celebración con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el último partido del torneo regular para Tuzos y Universitarios; la cita es este 25 de abril desde el Hidalgo en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX ONE, además del seguimiento desde la página de RÉCORD.

Fecha: 25 de abril

Hora: 17:00

Estadio: Hidalgo