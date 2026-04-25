Caso María Adela: desaparece en CDMX y la encuentran en un hospital psiquiátrico

Una joven originaria de Chetumal, Quintana Roo, que había sido reportada como desaparecida tras viajar a la Ciudad de México, fue localizada en un hospital psiquiátrico, donde permanece internada sin que su familia tenga acceso a información clara sobre su estado.

Se trata de María Adela Morales Correa, de 26 años, quien perdió contacto con sus familiares después de trasladarse a la capital por una supuesta oportunidad laboral.

La joven viajó de Chetumal a la Ciudad de México por una supuesta oferta de trabajo. / RS

¿Cómo desapareció la joven de Chetumal?

Según el testimonio de su madre, la joven viajó a la capital tras recibir una supuesta oferta de empleo, pero después perdieron todo contacto con ella por aproximadamente dos semanas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven fue reportada como desaparecida el 13 de abril de 2026 ante la Fiscalía capitalina.

La joven fue reportada como desaparecida el 13 de abril de 2026. / RS

Localizan a María Adela en hospital psiquiátrico

Tras iniciar la búsqueda, familiares lograron ubicar a la joven en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, al sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, el hallazgo no resolvió la incertidumbre. La madre denunció que no le permiten verla ni acceder a su expediente médico, pese a estar en el lugar.

Incluso, la familia ha señalado que la joven se encuentra visiblemente afectada emocionalmente, lo que ha incrementado su preocupación.

Familiares perdieron contacto con la joven durante varios días antes de su localización. / RS

Familia pide intervención de autoridades

El caso ha generado inquietud entre los familiares, quienes solicitaron la intervención de autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la joven.

También manifestaron su temor de que pudiera haber sido víctima de algún delito, por lo que piden que se investigue el contexto en el que llegó al hospital.

La madre de María Adela denunció que no le permiten verla ni acceder a información médica. / RS