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Contra

Juan Jesús “N” es vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX

La FGJ-CDMX sostiene que existen pruebas suficientes contra el imputado./ Fiscalía
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:14 - 22 abril 2026
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Un juez determinó que existen pruebas suficientes contra Juan Jesús “N”, acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, y ordenó tres meses para la investigación complementaria

El proceso judicial por el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, dio un paso clave tras la decisión de un juez de iniciar formalmente un procedimiento penal contra el principal sospechoso.

Se trata de Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como vigilante en el edificio donde ocurrieron los hechos. Con esta resolución, el caso entra en una etapa en la que ambas partes deberán reunir y presentar más elementos antes de definir su situación legal.

Juan Jesús “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX./ RS

Un caso que avanza en tribunales

La audiencia fue retomada el 22 de abril, momento en el que la autoridad judicial determinó que los indicios presentados por la Fiscalía eran suficientes para continuar con el proceso. Como parte de esta resolución, se estableció un periodo de tres meses para ampliar la investigación.

El inmueble ubicado en Avenida Revolución 829 es considerado un punto central dentro del caso, ya que fue el último lugar al que acudió la joven antes de ser localizada sin vida en el mismo sitio.

Entre los datos que forman parte de la indagatoria, destacan elementos encontrados en espacios relacionados con la vigilancia del edificio, así como inconsistencias detectadas durante las primeras declaraciones.

El inmueble de Avenida Revolución 829 es clave en la investigación del caso./ RS

Indicios, versiones encontradas y defensa

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es el funcionamiento del sistema de videovigilancia, ya que dejó de operar durante un lapso relevante el día de los hechos. Este punto es analizado como parte de la línea de investigación.

También se ha mencionado que el acusado presentaba lesiones que, según reportes oficiales, podrían estar relacionadas con lo ocurrido, lo que fue integrado como parte de los datos de prueba.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha señalado que existen elementos suficientes para sostener la acusación en esta fase del proceso.

Por otro lado, la defensa ha manifestado su inconformidad con la decisión judicial y analiza acudir a otras instancias legales. “El juez vinculó, incluso no me dejó contra debatir en cuestión de lo que argumentó como réplica el MP y el asesor jurídico ya no nos dejó hablar y dijo ‘tengo suficiente para resolver’ y resolvió. Estamos pensando en la vía de amparo", expresó.

Familiares del imputado también han salido a defender su postura, asegurando que es inocente y denunciando presuntas irregularidades durante su detención.

Autoridades fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria./ La Prensa
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