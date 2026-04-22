Alertan por estafas a turistas en la Basílica de Guadalupe previo al Mundial 2026

En vísperas del Mundial 2026, turistas han alertado sobre estafas en la Basílica de Guadalupe, uno de los sitios religiosos más visitados del país, donde personas se aprovechan de la fe para obtener dinero de manera indebida.

De acuerdo con reportes de visitantes, los engaños ocurren principalmente cuando individuos se acercan ofreciendo objetos religiosos “benditos” que inicialmente parecen gratuitos, pero después exigen una “limosna” obligatoria.

Visitantes son abordados con supuestas “bendiciones” gratuitas que terminan en solicitudes de dinero. / iStock

¿Cómo operan las estafas en la Basílica de Guadalupe?

Una vez que la víctima acepta los objetos, le solicitan dinero bajo el argumento de una donación para actividades religiosas, como las tradicionales celebraciones a la Virgen.

En algunos casos, rechazan monedas o cantidades bajas y establecen cuotas mínimas, e incluso pueden exigir pagos elevados con la promesa de recibir una “bendición mayor”.

También se han identificado otras modalidades donde supuestos “sanadores” ofrecen limpias o rituales, piden a la persona mostrar su cartera y terminan quedándose con el dinero.

Personas ofrecen rosarios e imágenes religiosas y después exigen pagos bajo el argumento de donaciones. / Pixabay

Un problema que preocupa ante el Mundial 2026

La cercanía del Mundial ha encendido alertas, ya que se espera un aumento en la llegada de turistas nacionales y extranjeros a la Ciudad de México.

Especialistas advierten que lugares turísticos y de alta afluencia, como la Basílica, suelen convertirse en puntos vulnerables para este tipo de fraudes, donde los delincuentes aprovechan la confianza de los visitantes.

Autoridades alertan por fraudes que aprovechan la fe de turistas en uno de los sitios más visitados del país. / iStock

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante estos casos, se recomienda a los visitantes: No aceptar objetos “gratuitos” de desconocidos

Evitar entregar dinero por servicios religiosos no solicitados

Desconfiar de personas que presionan o condicionan pagos

Mantener sus pertenencias seguras y no mostrar efectivo Autoridades y expertos coinciden en que la mejor protección es informarse sobre estos métodos y no caer en engaños que apelan a la fe o la urgencia.