‘Te vamos a extrañar, Canales’: Afición de Rayados se despide del español

A casi un mes del final del Clausura 2026 de la Liga MX, el futbol de estufa comenzó a tomar fuerza, donde las despedidas son una parte fundamental del juego, unas más dolorosas que otras. Uno de los casos más claros es el de Sergio Canales, jugador que podría salir de México a finales del torneo, hecho que no tiene felices a los seguidores del club.

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

¿Despedida inminente?

Durante las últimas horas, el rumor de una posible salida de Sergio Canales en el mercado de verano comenzó a tomar fuerza, sin embargo, aun sin nada confirmado la realidad es que todo puede pasar. No obstante, la afición del equipo del norte no quiere ‘errar’ y dejar que su última figura se marche sin sentir el cariño de los seguidores.

Tras su salida en el entrenamiento de recuperación luego de la victoria ante Puebla en el Estadio BBVA, fanáticos esperaban al ‘Mago’ para conseguir una foto o una firma, ante esto, el español paro su vehículo y atendió a los seguidores, mismos que se rindieron en elogios y palabras de despedida para Sergio.

Sergio Canales l IMAGO7

Te voy a extrañar, siempre te voy a llevar en mi corazón si te llegas a ir, pero si te llegas a quedar será lo mejor, somos los más fieles Canales, si te vas no habrá quien nos derrita con su mirada”, dijo un fan al jugador rayado.

Además de agradecimientos, la fanaticada también le ofreció buenos deseos a su jugador, asegurando que lo mejor vendrá para él decida lo que decida, incluso haciendo corazones con las manos junto con él.

Sabes que eres lo mejor de todo, te deseo suerte en todo, te amo y siempre te llevo en el corazón, siempre fuiste de los más humildes y siempre se para, eres un amor de persona y un gran jugador”, dijo la afición.

Sergio Canales | MEXSPORT

El último ídolo rayado

Ante la posible salida de Sergio Canales, Monterrey no solo sufriría el golpe de no estar en la Liguilla del Clausura 2026, sino que también perdería en el medio campo a uno de los mejores jugadores de la Liga MX, mismo que la afición ya se encargó de demostrar que es su favorito.

En caso de concretarse su salida, el último juego del Mago sería el de la Jornada 17, cuando Monterrey visite al equipo de Santos Laguna en el TSM Corona, duelo de dos equipos que ya no aspiran a nada en el primer trineo del 2026.