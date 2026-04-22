Cruz Azul: Así queda la estructura del cuerpo técnico tras salida de Nicolás Larcamón

Tras la salida de Nicolás Larcamón, el primer equipo de Cruz Azul ya tiene una estructura provisional mientras la directiva toma una decisión definitiva sobre el banquillo.

Los encargados de asumir las riendas en esta etapa serán Joel Huiqui, Sergio Pinto y Marco Calvillo, quienes trabajarán de forma directa con el plantel del primer equipo.

Joel Huiqui presume el escudo de La Máquina

A este grupo se sumarán Fernando Ramos, con funciones tanto físicas como institucionales, y Jorge Martínez, quien se integrará desde las categorías juveniles para fortalecer el trabajo físico del equipo.

La decisión fue comunicada luego de que el ingeniero Víctor Velázquez citara a los involucrados a una reunión en las oficinas de la cooperativa La Cruz Azul, donde se les informó sobre sus nuevas responsabilidades dentro de la institución.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul. / IMAGO7