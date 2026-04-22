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Futbol

Cruz Azul: Así queda la estructura del cuerpo técnico tras salida de Nicolás Larcamón

Cruz Azul anunció su cuerpo técnico tras la salida de Larcamón | MEXSPORT
Cruz Azul anunció su cuerpo técnico tras la salida de Larcamón | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:43 - 22 abril 2026
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La Máquina definió su cuerpo técnico interino para la recta final del Clausura 2026

Tras la salida de Nicolás Larcamón, el primer equipo de Cruz Azul ya tiene una estructura provisional mientras la directiva toma una decisión definitiva sobre el banquillo.

Los encargados de asumir las riendas en esta etapa serán Joel Huiqui, Sergio Pinto y Marco Calvillo, quienes trabajarán de forma directa con el plantel del primer equipo.

Joel Huiqui presume el escudo de La Máquina

A este grupo se sumarán Fernando Ramos, con funciones tanto físicas como institucionales, y Jorge Martínez, quien se integrará desde las categorías juveniles para fortalecer el trabajo físico del equipo.

La decisión fue comunicada luego de que el ingeniero Víctor Velázquez citara a los involucrados a una reunión en las oficinas de la cooperativa La Cruz Azul, donde se les informó sobre sus nuevas responsabilidades dentro de la institución.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul. / IMAGO7

De esta manera, Cruz Azul apuesta por una solución interna de manera inmediata, mientras se define quién será el encargado definitivo de dirigir al primer equipo en el mediano plazo.

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