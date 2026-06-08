Mano Menezes: "Queremos soñar con estar en el Mundial de 2030"

La Selección de Perú afrontará este Lunes una exigente prueba ante España en partido amistoso, pero más allá del resultado, el entrenador Mano Menezes dejó claro que el verdadero objetivo está puesto en el futuro y en la construcción de un equipo capaz de competir por un boleto a la Copa del Mundo de 2030.

Naturalmente las expectativas son diferentes entre los españoles y los peruanos; los españoles ya han sido campeones y es otra realidad. Para los peruanos estamos iniciando un trabajo y tenemos que pasar por el momento de encontrar nuevos jugadores para formar un nuevo grupo, estar preparados e iniciar una buena eliminatoria y soñar con estar en el Mundial de 2030", señaló.

Selección de PAERÚ | X:@SeleccionPeru

Menezes destacó que enfrentar a una selección del calibre de España representa una oportunidad invaluable para medir el crecimiento de su equipo y acelerar el proceso de reconstrucción.

Siempre es una gran oportunidad hacer grandes partidos contra adversarios importantes.”

Yo lo veo así con España. Son fuertes candidatos a ganar y nos escogieron para ser sparring; nosotros queremos ser un sparring a la altura. Es muy motivante", comentó.

Victoria de Perú en amistoso | x:@SeleccionPeru

El duelo servirá para que Perú continúe evaluando nuevas piezas de cara al próximo ciclo mundialista, mientras que España utilizará el encuentro como parte de su último partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Para los sudamericanos, el partido representa una ocasión ideal para comenzar a forjar la identidad de un grupo que sueña con regresar a una Copa del Mundo en 2030.