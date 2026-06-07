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Futbol

Doctor de Dinamarca revela qué pasó con Christian Eriksen tras desplomarse en pleno partido

Christian Eriksen, jugador de Dinamarca | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:51 - 07 junio 2026
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El futbolista danés salió por su propio pie tras el incidente

Christian Eriksen volvió a encender las alarmas en el futbol mundial luego de desplomarse durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, disputado en el Nature Energy Park de Odense. El mediocampista danés tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos después de llevarse ambas manos al pecho en el minuto 65 del encuentro.

La preocupación fue inmediata, especialmente por el antecedente del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa 2021. Sin embargo, Morten Boesen, médico de la Selección de Dinamarca, ofreció un mensaje tranquilizador al confirmar que el futbolista se encuentra bien y que el dispositivo cardíaco que tiene implantado habría funcionado correctamente.

Accidente de Christian Eriksen | AP

Doctor de Dinamarca explica el estado de Christian Eriksen

"Christian está bien y abandonó el campo por su propio pie. Por lo que he visto, el marcapasos respondió como debía", explicó Boesen en un comunicado posterior al incidente. El médico también detalló que Eriksen estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó el conocimiento rápidamente y pudo comunicarse con el personal médico.

De acuerdo con el doctor de la selección danesa, el jugador será sometido a más estudios en el hospital para determinar con precisión la causa del desvanecimiento. Boesen aseguró que el cuerpo médico se mantiene en contacto permanente con Eriksen y con los especialistas que lo atienden.

El médico también reveló un mensaje del propio futbolista para sus compañeros. "Christian está bien y me pidió que enviara saludos a todos los jugadores y les dijera que se encontraba bien", agregó, en una declaración que ayudó a reducir la incertidumbre tras los momentos de tensión vividos en el estadio.

Accidente de Christian Eriksen | AP

El partido fue suspendido tras el colapso de Eriksen

Tras el incidente, el encuentro fue suspendido oficialmente al minuto 79, cuando Dinamarca vencía 2-1 a Ucrania. La decisión fue tomada después de una conversación entre el árbitro, los entrenadores y los jugadores de ambos equipos, quienes acordaron no reanudar el juego.

Mientras Eriksen recibía atención médica, el estadio quedó en silencio y posteriormente los aficionados comenzaron a corear su nombre como muestra de apoyo. Al confirmarse la suspensión, los futbolistas de ambas selecciones formaron un círculo en el centro del campo y luego dieron una vuelta al estadio para agradecer el respaldo del público.

Eriksen deja en incertidumbre a los aficionados | AP
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