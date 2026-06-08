Atlas asegura la continuidad de Diego Cocca y prepara su proyecto para el Apertura 2026

Atlas ha tomado una de las decisiones más importantes de cara al Apertura 2026. La dirigencia rojinegra apostará por la continuidad de Diego Cocca como director técnico, convencida de que el proyecto deportivo se encuentra en el camino correcto tras la actuación del equipo durante la campaña anterior.

El conjunto tapatío logró regresar a la liguilla y mostró una evolución futbolística que terminó por convencer a los nuevos responsables de la institución. La intención es darle estabilidad al equipo en un momento de cambios administrativos y consolidar una base competitiva para los próximos torneos.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, en duelo ante Toluca en el Clausura 2026 | Mexsport

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes y contrataciones, César Luis Merlo, Atlas y Diego Cocca alcanzaron un acuerdo para renovar su vínculo contractual, por lo que únicamente restan algunos detalles administrativos para formalizar la extensión del contrato.

¿Porqué apostar por la continuidad de Diego Cocca?

La continuidad del entrenador argentino cobra especial relevancia debido al reciente cambio en la estructura accionaria del club. Tras la adquisición por parte de Grupo Prodi, encabezado por José Miguel Bejos, existía incertidumbre sobre el futuro del cuerpo técnico. Sin embargo, la nueva administración optó por respaldar el trabajo realizado por Cocca.

El estratega vive una segunda etapa al frente de los Zorros, una institución con la que ya dejó huella al conquistar el título de Liga MX en 2022. Después de su paso por Tigres y la Selección Mexicana, el entrenador regresó a Guadalajara con el objetivo de devolver al Atlas a los primeros planos del futbol mexicano.

Diego Cocca en el partido Atlas contra Cruz Azul | MEXSPORT

Los resultados obtenidos durante el Clausura 2026 jugaron un papel clave en la decisión. Atlas terminó la fase regular en la sexta posición de la tabla general y consiguió su boleto directo a la liguilla, donde fue eliminado por Cruz Azul en los cuartos de final. A pesar de la eliminación, la directiva valoró el crecimiento mostrado por el plantel y consideró que el proyecto merece continuidad.