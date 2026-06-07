¿Cambia de aires? Santiago Giménez, en la mira de Lazio

El futuro de Santiago Giménez podría dar un giro inesperado este verano. Aunque su destino parece seguir ligado a la Serie A, un nuevo club ha mostrado un fuerte interés en sus servicios: la Lazio. Según informes recientes provenientes de Italia, el equipo de la capital italiana tiene al atacante mexicano en su lista de prioridades.

La petición vendría directamente de Gennaro Gattuso, quien, según se informa, ya tiene un acuerdo para tomar las riendas del equipo romano. El técnico italiano considera que las cualidades de Giménez encajan a la perfección con su filosofía de juego y ha instado a la directiva a hacer un esfuerzo económico por él, a pesar de que el Bebote tiene contrato con el AC Milan hasta junio de 2029.

Gennaro Gattuso dirigiendo a Italia | AP

Un objetivo claro para el ataque celeste

El periodista de Sky Sport, Manuele Baiocchini, confirmó el interés de la Lazio por el delantero de 25 años. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no se han iniciado negociaciones formales con el Milan.

La fuente señala que fue Gattuso quien puso el nombre de Giménez sobre la mesa, convencido de que es el ariete ideal para su proyecto en el equipo celeste.

Johan Vásquez y Santiago Giménez previo al amistoso ante Serbia | MEXSPORT

"No sabemos si el Milan querrá retenerlo o no, pero lo que sabemos con certeza es que la Lazio quiere fichar a Santiago Giménez. No hay negociaciones, no hay una propuesta, no ha habido contactos con su agente, pero es un jugador que tiene las características adecuadas para el estilo de Gattuso. Santiago Giménez es un jugador con el que Gattuso quisiera contar", comentó.

La Lazio está enfocada en la contratación de un delantero centro de garantías, y el elegido por su nuevo entrenador sería Giménez, quien se unió a las filas del conjunto rossonero en febrero de 2025.

Santiago Giménez fue titular ante el Atalanta l AP

El reencuentro de Gattuso con el talento mexicano

Esta no sería la primera vez que Gennaro Gattuso dirige a un futbolista mexicano en la Serie A. Durante su etapa como entrenador del Napoli, tuvo bajo sus órdenes a Hirving 'Chucky' Lozano.