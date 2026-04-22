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Futbol

Rayados remonta ante Puebla en su último partido de local en el Clausura 2026

Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT
Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT
Ricardo Olivares 22:59 - 21 abril 2026
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Con dos goles al final del primero tiempo, Monterrey se llevó los tres puntos

Rayados de Monterrey cerró su participación como local en el torneo con una victoria de 2-1 sobre el Puebla en la Jornada 16, en el Estadio BBVA, en un duelo que, ya no tiene impacto en sus aspiraciones tras haber quedado eliminado.

El arranque del encuentro fue sorpresivo, ya que apenas al minuto 2, Puebla tomó la ventaja con un gol de Emiliano Gómez, quien aprovechó un centro al área para rematar de cabeza y vencer al arquero regiomontano.

Puebla tomó ventaja en el partido ante Monterrey | MEXSPORT
Puebla tomó ventaja en el partido ante Monterrey | MEXSPORT

Tras el gol en contra, el conjunto albiazul intentó reaccionar y comenzó a generar peligro. Al minuto 27, Lucas Ocampos estuvo cerca de empatar el partido con un potente disparo dentro del área que terminó estrellándose en el travesaño.

La insistencia de Rayados rindió frutos al minuto 39, cuando el árbitro marcó penal a su favor tras una mano de Esteban Lozano dentro del área. Dos minutos después, al 41, el propio Ocampos fue el encargado de cobrar desde los once pasos, igualando el marcador.

Antes de que terminara la primera mitad, Rayados logró darle la vuelta al partido. Al minuto 44, Oliver Torres apareció dentro del área con un disparo preciso para poner el 2-1 y así irse con ventaja al descanso.

Oliver Torres festejando el gol para darle la vuelta al partido ante Puebla | MEXSPORT
Oliver Torres festejando el gol para darle la vuelta al partido ante Puebla | MEXSPORT

Para la segunda mitad, el encuentro perdió intensidad, con pocas acciones claras de gol por parte de ambos equipos, lo que permitió que el marcador ya no se moviera.

Con este resultado, Rayados se despide de su afición en el torneo Clausura 2026 con una victoria, aunque marcada por la eliminación previa del equipo.

Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT
Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT

El conjunto regiomontano cerrará su participación en la fase regular en la última jornada, cuando visite a Santos, en busca de terminar de la mejor manera posible un torneo que quedó lejos de las expectativas.

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