Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué jugadores se perfilan a salir del Monterrey?

Se puso caliente el debate tras la pelea entre América y Toluca en la Liga MX
Ricardo Olivares 14:37 - 21 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rayados está oficialmente eliminado y sin posibilidades de clasificar a la Liguilla

Monterrey vive uno de sus momentos más complicados en los últimos torneos. A falta de dos jornadas para que concluya el Clausura 2026, el equipo quedó oficialmente eliminado y sin posibilidades de clasificar a la Liguilla, firmando así una campaña para el olvido.

El conjunto albiazul no logró encontrar regularidad a lo largo del torneo, acumulando resultados negativos que lo fueron alejando poco a poco de los puestos de clasificación. La falta de contundencia y los errores defensivos terminaron por sentenciar un semestre muy por debajo de las expectativas.

Ante este panorama, la directiva ya contempla una reestructuración importante de cara al próximo torneo. La limpia en el plantel luce inminente, con varios jugadores que ya apuntan a salir tras no cumplir con lo esperado o por situaciones contractuales.

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Quiénes son los jugadores?

Uno de los casos más claros es el de Sergio Canales, quien termina contrato en junio y hasta el momento no ha renovado con el club. Todo indica que su etapa con Rayados está cerca de concluir, con un posible regreso a España para jugar con el Racing de Santander.

Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT

¿Qué pasará con Anthony Martial?

Otro nombre que destaca es el del francés Anthony Martial. El delantero no ha estado a la altura de las expectativas en la Liga MX y actualmente ni siquiera entra en convocatorias, luego de haber sido separado del equipo, por lo que su salida parece inminente.

Anthony Martial en lamento con Xolos de Tijuana | IMAGO 7

En el caso de Roberto de la Rosa, su contrato también vence en junio de 2026. El atacante ha tenido muy pocos minutos a lo largo del torneo, lo que lo coloca como otro de los jugadores que difícilmente continuarán en la institución.

Por su parte, Luis Reyes también podría estar viviendo sus últimos momentos con el club. Hasta ahora no ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva para la renovación de su contrato, lo que abre la puerta a una posible salida.

Con este escenario, Rayados se prepara para un verano de cambios profundos, obligado a reconstruir su plantel tras un torneo decepcionante. La exigencia de la institución obliga a tomar decisiones importantes en busca de recuperar protagonismo en la Liga MX.

Lo Último
18:13 América recupera a Dagoberto Espinoza: el 'refuerzo' inesperado para la Liguilla 2026
18:11 FMF abre investigación por denuncias de racismo contra Helinho
18:09 Casero describe a Julio César Jasso, atacante de Teotihuacán: así era cuando vivió en CDMX
18:02 José Ramón Fernández manda contundente mensaje tras polémica con Álvaro Morales
17:51 ¿Qué le pasó a “El Borrego” Nava? el comediante sufre parálisis facial por estrés
17:38 A 51 días del Mundial: Juanito, la primera mascota humana de una Copa del Mundo
17:37 ¿Qué jugadores latinos formarán parte del Draft de la NFL?
17:36 WhatsApp “Liquid Glass”: qué celulares son compatibles y cómo activar la nueva interfaz
17:28 Atlético San Luis vs Santos Laguna: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?
17:28 Atlas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 del Clausura 2026 de la Liga MX?