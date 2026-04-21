¿Qué jugadores se perfilan a salir del Monterrey?

Monterrey vive uno de sus momentos más complicados en los últimos torneos. A falta de dos jornadas para que concluya el Clausura 2026, el equipo quedó oficialmente eliminado y sin posibilidades de clasificar a la Liguilla, firmando así una campaña para el olvido.

El conjunto albiazul no logró encontrar regularidad a lo largo del torneo, acumulando resultados negativos que lo fueron alejando poco a poco de los puestos de clasificación. La falta de contundencia y los errores defensivos terminaron por sentenciar un semestre muy por debajo de las expectativas.

Ante este panorama, la directiva ya contempla una reestructuración importante de cara al próximo torneo. La limpia en el plantel luce inminente, con varios jugadores que ya apuntan a salir tras no cumplir con lo esperado o por situaciones contractuales.

Nicolas Sánchez y jugadores de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Quiénes son los jugadores?

Uno de los casos más claros es el de Sergio Canales, quien termina contrato en junio y hasta el momento no ha renovado con el club. Todo indica que su etapa con Rayados está cerca de concluir, con un posible regreso a España para jugar con el Racing de Santander.

Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT

¿Qué pasará con Anthony Martial?

Otro nombre que destaca es el del francés Anthony Martial. El delantero no ha estado a la altura de las expectativas en la Liga MX y actualmente ni siquiera entra en convocatorias, luego de haber sido separado del equipo, por lo que su salida parece inminente.

Anthony Martial en lamento con Xolos de Tijuana | IMAGO 7

En el caso de Roberto de la Rosa, su contrato también vence en junio de 2026. El atacante ha tenido muy pocos minutos a lo largo del torneo, lo que lo coloca como otro de los jugadores que difícilmente continuarán en la institución.

Por su parte, Luis Reyes también podría estar viviendo sus últimos momentos con el club. Hasta ahora no ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva para la renovación de su contrato, lo que abre la puerta a una posible salida.