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Futbol

Riña en el interior del ‘Gigante de Acero’ vuelve a conmocionar el Monterrey vs Pachuca

Violencia en el Gigante de Acero l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:11 - 19 abril 2026
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Pseudoaficionados protagonizaron pelea durante la Jornada 15

Momentos tensos se vivieron en el Gigante de Acero tras la victoria del Pachuca a Monterrey dentro de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX; nuevamente otra pelea se suscitó en el interior del Estadio con la afición local.

¿Qué sucedió?

A través de redes sociales se puede apreciar como sujetos, incluidos mujeres, se enfrascan en una discusión hasta que después llega otra persona lanzar un golpe en seco para desatar la trifulca en donde llegó la oportuna intervención de las autoridades. 

Tras algunos segundos en las se enfrascan los sujetos miembros de la seguridad lidian con el problema para calmar la situación, afortunadamente y gracias a Dios no pasó a mayores. Cabe mencionar, que hay antecedentes de violencia de los locales cuando Pachuca visita este recinto. 

Pelea en el interior del Gigante de Acero l CAPTURA

¿Cuáles son los antecedentes recientes? 

El primer incidente del 2025 fue en el torneo regular del Clausura 2025 cuando en la salida del Gigante de Acero, mientras el aficionado se encontraba dando una entrevista para Canal 6 de Monterrey cuando de la nada salió un pseudoaficionado para golpear por la espalda del individuo.

La situación interrumpió la entrevista con la inaudita reacción y posteriormente el acompañante intentó hablar con el agresor; sin embargo, intentó nuevamente golpear con la seguridad tratando de detenerlo al salir huyendo.

Jugadores de Monterrey lamentándose tras caer en Liga MX I IMAGO7

El seguidor de Pachuca era entrevistado dentro del Estadio BBVA por un medio local, un pseudoaficionado de Monterrey llegó y agredió por la espalda con una actitud bastante retadora. Posterior a esto, el seguidor que portaba la camiseta del Pachuca decidió retirarse y evitar la confrontación con la persona violenta y evitar una bronca mayor.

El sujeto fue identificado por las cámaras, posteriormente se dio a conocer fue detenido y trasladado al ministerio público, para seguir con el procedimiento, ante este momento tenso cuando de la nada soltó el golpe al aficionado.

Monterrey atraviesa uno de los peores momentos de sus últimos torneos | MexSport

Durante el Play In del Clausura 2025 se viralizó una persona con camiseta de Rayados agrediendo en el suelo a quien presuntamente sería un aficionado de Pachuca, todo esto a las afueras del Estadio BBVA. Afortunadamente, la pelea no pasó a mayores y fue otro fan de La Pandilla quien los separó.

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