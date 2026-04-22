Dennis te Klose llegará a Rayados de Monterrey como nuevo director deportivo

La directiva de Rayados podría estar viviendo cambios importantes de cara al próximo torneo. Todo apunta a que José Antonio Noriega estaría dejando la presidencia deportiva del club, en medio de un semestre complicado donde el equipo quedó fuera de la pelea por el título.

'TATO' NORIEGA APUNTA A SALIR

El proyecto encabezado por el “Tato” ha sido cuestionado tras los resultados recientes, lo que habría llevado a la institución a analizar un cambio en la estructura dirigencial.

Tato Noriega| MEXSPORT

DENNIS TE KLOESE SERÁ NUEVO DIRECTIVO DE MONTERREY

Ante este panorama, el elegido para asumir el cargo es el del neerlandés Dennis te Kloese, quien actualmente se encuentra en el Feyenoord de la Eredivisie y tiene experiencia en la gestión deportiva y conoce bien el entorno del futbol mexicano.

Dennis te Kloese fue directivo de Selección Mexicana | MexSport

Fuentes consultadas por RÉCORD pudieron saber que el directivo neerlandés se encontraba desde hace varias semanas en negociaciones con el Feyenoord para extender su vinculo laboral, sin embargo, Monterrey entró a las negociaciones. De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Dennis te Kloese ya tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo director deportivo de Rayados a partir de la próxima temporada.

🚨🔵⚪️¡RAYADOS VOLARÁ!

Ahora sí, la mejor decisión y refuerzo en la era Filizola en Monterrey:



🇳🇱El neerlandés Dennis te Kloese sustituirá al Tato Noriega



Chivas, Tigres, FMF, Galaxy y Feyenoord sus clubes como directivo, de juveniles y del proyecto deportivo.



Perfil… pic.twitter.com/da9WF3yx2C — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 22, 2026

Te Kloese no es un desconocido en la Liga MX, ya que ha trabajado previamente en clubes importantes y en Selección Mexicana, destacando por su perfil internacional y su enfoque en desarrollo deportivo y estructura institucional. Su posible llegada respondería a la intención de Rayados de refrescar el proyecto con una visión distinta.

Con el cambio de directiva que se hará para la próxima temporada, Monterrey entraría en una nueva etapa, buscando corregir el rumbo tras un torneo decepcionante. La afición espera decisiones firmes que devuelvan al equipo al protagonismo que se le exige por su plantel e inversión.

Por ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial, pero los próximos días podrían ser clave para definir el futuro en la cúpula de Rayados.