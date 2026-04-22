Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Dennis te Klose llegará a Rayados de Monterrey como nuevo director deportivo

Ricardo Olivares 17:00 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Monterrey apunta a tener cambios importantes para la próxima temporada en el área directiva

La directiva de Rayados podría estar viviendo cambios importantes de cara al próximo torneo. Todo apunta a que José Antonio Noriega estaría dejando la presidencia deportiva del club, en medio de un semestre complicado donde el equipo quedó fuera de la pelea por el título.

'TATO' NORIEGA APUNTA A SALIR

El proyecto encabezado por el “Tato” ha sido cuestionado tras los resultados recientes, lo que habría llevado a la institución a analizar un cambio en la estructura dirigencial.

Tato Noriega| MEXSPORT

DENNIS TE KLOESE SERÁ NUEVO DIRECTIVO DE MONTERREY

Ante este panorama, el elegido para asumir el cargo es el del neerlandés Dennis te Kloese, quien actualmente se encuentra en el Feyenoord de la Eredivisie y tiene experiencia en la gestión deportiva y conoce bien el entorno del futbol mexicano.

Dennis te Kloese fue directivo de Selección Mexicana | MexSport

Fuentes consultadas por RÉCORD pudieron saber que el directivo neerlandés se encontraba desde hace varias semanas en negociaciones con el Feyenoord para extender su vinculo laboral, sin embargo, Monterrey entró a las negociaciones. De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Dennis te Kloese ya tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo director deportivo de Rayados a partir de la próxima temporada.

Te Kloese no es un desconocido en la Liga MX, ya que ha trabajado previamente en clubes importantes y en Selección Mexicana, destacando por su perfil internacional y su enfoque en desarrollo deportivo y estructura institucional. Su posible llegada respondería a la intención de Rayados de refrescar el proyecto con una visión distinta.

Con el cambio de directiva que se hará para la próxima temporada, Monterrey entraría en una nueva etapa, buscando corregir el rumbo tras un torneo decepcionante. La afición espera decisiones firmes que devuelvan al equipo al protagonismo que se le exige por su plantel e inversión.

Por ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial, pero los próximos días podrían ser clave para definir el futuro en la cúpula de Rayados.

Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT
Jugadores de Rayados de Monterrey en lamento tras la derrota contra Atlético San Luis | MEXSPORT
Lo Último
20:17 Selección Mexicana presentará su lista de convocados de la Liga MX para el Mundial 2026 el próximo Lunes
19:39 Alejandro Zendejas dejó al Tri con miras a jugar el Mundial con Estados Unidos
19:38 Esta es la razón por la qué no llegó Antonio Mohamed a Cruz Azul
19:27 ¿Por fin vuelve? Henry Martín entrena con América previo a la Jornada 17
18:49 Joel Huiqui, nuevo timonel de Cruz Azul, y su mítica jugada: la 'muertinha'
18:40 Luis Chávez volvió a jugar un partido oficial por primera vez en casi un año
18:30 Hoy No Circula jueves 22 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:23 Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio:“Yo no tengo por qué disculparme"
18:22 Teotihuacán abre otra vez… pero no es igual: esto cambió tras el ataque armado
18:17 ¿Quién es Sergio Pinto? El técnico formado en Porto que será DT interino de Cruz Azul