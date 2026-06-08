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Futbol

Las figuras de Túnez para el Mundial

Selección de Túnez | AP
Ricardo Olivares 22:38 - 07 junio 2026
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La selección de UEFA busca ser el ‘caballo negro’

La Selección de Túnez llegará a Monterrey con un plantel que combina experiencia europea, talento joven y futbolistas que han sido referentes de las Águilas de Cartago durante los últimos años. Aunque no parte como una de las favoritas del torneo, cuenta con varios nombres capaces de competir al máximo nivel y convertirse en protagonistas durante la Copa del Mundo.  

Louey Ben Farhat disputando un balón en el Túnez vs Haití | AFP
Louey Ben Farhat disputando un balón en el Túnez vs Haití | AFP

El principal referente tunecino es Ellyes Skhiri, mediocampista del Eintracht Frankfurt y capitán de la selección. Su experiencia en la Bundesliga y su capacidad para recuperar balones y organizar el juego lo convierten en el motor del equipo africano.  

Otra de las grandes figuras es Hannibal Mejbri. El creativo volante, que pasó por la cantera del Manchester United y actualmente milita en el Burnley FC, es considerado uno de los futbolistas más talentosos de la nueva generación tunecina gracias a su técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en ataque.  

Amistosos entre Bélgica y Túnez | AP

En la zona defensiva destaca Montassar Talbi, central del FC Lorient y uno de los líderes de la última línea. Su experiencia en el futbol europeo será fundamental para enfrentar a rivales de alto nivel durante la fase de grupos.  

También sobresale Ali Abdi, lateral que juega en el OGC Nice. Su proyección ofensiva y recorrido por la banda izquierda lo convierten en una de las principales armas del conjunto africano.  

Con este triunfo, Túnez lidera el Grupo C I X: @CAF_Online

Entre los jóvenes a seguir aparece Ismaël Gharbi, mediapunta formado en Europa que aporta creatividad y velocidad en los últimos metros. Junto a Mejbri representa la renovación de una selección que busca trascender en el escenario mundialista.  

Túnez comparte el Grupo F con Japón, Países Bajos y Suecia, y tendrá actividad en Monterrey durante la fase de grupos. Las Águilas de Cartago apostarán por la experiencia de Skhiri, el talento de Mejbri y la solidez de Talbi para intentar dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda.

Hannibal Mejbri en juego con la selección de Túnez | AFP
Hannibal Mejbri en juego con la selección de Túnez | AFP
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