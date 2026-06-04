Mundial 2026: ¿Cuándo llega la Selección de Túnez a Monterrey?

La Selección de Túnez ya tiene definido su itinerario para su estancia en Monterrey de cara a la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las primeras representaciones nacionales en instalarse en la ciudad para preparar su participación en la justa internacional.

Sabri Lamouchi, técnico de la selección de Túnez | AP

El conjunto tunecino tiene previsto arribar a la Sultana del Norte este lunes 8 de junio a las 11:00 horas, iniciando así su concentración mundialista en territorio regiomontano.

Durante su estancia, el equipo africano se hospedará en un hotel ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, desde donde se trasladará diariamente a sus sesiones de entrenamiento.

La Federación de Túnez eligió el Rayados Training Center como su centro de operaciones para la preparación mundialista. Sin embargo, tras su llegada a Monterrey, el plantel tendrá unas horas para instalarse y descansar antes de comenzar formalmente sus actividades.

Hannibal Mejbri en juego con la selección de Túnez | AFP

Será hasta el martes 9 de junio cuando la selección tunecina realice su primera práctica en la ciudad. La sesión está contemplada para llevarse a cabo en horario nocturno, marcando el inicio de su trabajo en cancha con miras a llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo.

Con la llegada de Túnez, Monterrey continúa tomando forma como una de las sedes mundialistas más importantes del torneo, al recibir a distintas selecciones que utilizarán sus instalaciones deportivas para afinar los últimos detalles antes de entrar en competencia.