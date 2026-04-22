Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién es Juan, el mexicano que podría ganar 1 millón de dólares en reto de MrBeast?

Juan se ha convertido en uno de los favoritos para ganar uno de los retos del youtuber MrBeast. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:26 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un padre de familia mexicano se volvió viral tras resistir semanas en un desafío de MrBeast; su historia ya genera apoyo masivo en redes.

Un participante mexicano identificado como Juan se ha convertido en uno de los favoritos para ganar hasta 1 millón de dólares en uno de los retos más recientes del youtuber MrBeast, luego de destacar por su resistencia y actitud dentro de la competencia.

El concursante forma parte de un desafío viral en el que varias personas deben permanecer el mayor tiempo posible dentro de un supermercado, utilizando los recursos disponibles y enfrentando distintas dinámicas de convivencia.

Juan, participante mexicano, se ha convertido en uno de los favoritos en el reto de MrBeast por 1 millón de dólares. / RS

¿Quién es Juan, el mexicano que participa en el reto?

Juan es descrito como un padre de familia mexicano, quien logró avanzar hasta la etapa final del reto, posicionándose entre los últimos competidores con posibilidades de llevarse el premio.

Aunque no es una figura pública, su historia ha conectado con miles de personas, ya que representa a alguien común enfrentando un desafío extremo. Su motivación principal, según ha expresado durante el reto, es su familia, lo que ha generado empatía entre los seguidores.

El premio del desafío aumentó hasta 1 millón de dólares, elevando la competencia entre finalistas. / RS

¿En qué consiste el reto de MrBeast?

El desafío comenzó con un premio inicial de 250 mil dólares, pero posteriormente aumentó hasta 1 millón de dólares, lo que elevó la competencia entre los participantes.

La dinámica principal consiste en resistir dentro de un supermercado el mayor tiempo posible, mientras los concursantes pueden formar alianzas, enfrentar sabotajes y adaptarse a condiciones de convivencia extrema.

Tras más de dos meses de competencia, el reto evolucionó: los finalistas ahora deben trabajar en equipo con el objetivo de consumir todos los productos del lugar para poder ganar el premio final.

El reto consiste en resistir dentro de un supermercado bajo distintas dinámicas de convivencia. / RS

Un mexicano que se volvió favorito en redes

La participación de Juan ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde usuarios destacan su actitud tranquila, resiliencia y respeto hacia otros competidores.

Incluso, se ha mantenido firme ante conflictos dentro del juego, lo que lo ha colocado como uno de los perfiles más queridos del reto.

Actualmente, Juan se mantiene como uno de los finalistas y uno de los principales candidatos a ganar el millón de dólares, en un desafío que sigue generando conversación a nivel internacional.

La actitud tranquila y resiliente de Juan lo ha posicionado como uno de los favoritos del público. / RS
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Lo Último
20:17 Selección Mexicana presentará su lista de convocados de la Liga MX para el Mundial 2026 el próximo Lunes
19:39 Alejandro Zendejas dejó al Tri con miras a jugar el Mundial con Estados Unidos
19:38 Esta es la razón por la qué no llegó Antonio Mohamed a Cruz Azul
19:27 ¿Por fin vuelve? Henry Martín entrena con América previo a la Jornada 17
18:49 Joel Huiqui, nuevo timonel de Cruz Azul, y su mítica jugada: la 'muertinha'
18:40 Luis Chávez volvió a jugar un partido oficial por primera vez en casi un año
18:30 Hoy No Circula jueves 22 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:23 Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio:“Yo no tengo por qué disculparme"
18:22 Teotihuacán abre otra vez… pero no es igual: esto cambió tras el ataque armado
18:17 ¿Quién es Sergio Pinto? El técnico formado en Porto que será DT interino de Cruz Azul