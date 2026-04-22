¿Quién es Juan, el mexicano que podría ganar 1 millón de dólares en reto de MrBeast?

Un participante mexicano identificado como Juan se ha convertido en uno de los favoritos para ganar hasta 1 millón de dólares en uno de los retos más recientes del youtuber MrBeast, luego de destacar por su resistencia y actitud dentro de la competencia.

El concursante forma parte de un desafío viral en el que varias personas deben permanecer el mayor tiempo posible dentro de un supermercado, utilizando los recursos disponibles y enfrentando distintas dinámicas de convivencia.

Juan, participante mexicano, se ha convertido en uno de los favoritos en el reto de MrBeast por 1 millón de dólares. / RS

¿Quién es Juan, el mexicano que participa en el reto?

Juan es descrito como un padre de familia mexicano, quien logró avanzar hasta la etapa final del reto, posicionándose entre los últimos competidores con posibilidades de llevarse el premio.

Aunque no es una figura pública, su historia ha conectado con miles de personas, ya que representa a alguien común enfrentando un desafío extremo. Su motivación principal, según ha expresado durante el reto, es su familia, lo que ha generado empatía entre los seguidores.

El premio del desafío aumentó hasta 1 millón de dólares, elevando la competencia entre finalistas. / RS

¿En qué consiste el reto de MrBeast?

El desafío comenzó con un premio inicial de 250 mil dólares, pero posteriormente aumentó hasta 1 millón de dólares, lo que elevó la competencia entre los participantes.

La dinámica principal consiste en resistir dentro de un supermercado el mayor tiempo posible, mientras los concursantes pueden formar alianzas, enfrentar sabotajes y adaptarse a condiciones de convivencia extrema.

Tras más de dos meses de competencia, el reto evolucionó: los finalistas ahora deben trabajar en equipo con el objetivo de consumir todos los productos del lugar para poder ganar el premio final.

El reto consiste en resistir dentro de un supermercado bajo distintas dinámicas de convivencia. / RS

Un mexicano que se volvió favorito en redes

La participación de Juan ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde usuarios destacan su actitud tranquila, resiliencia y respeto hacia otros competidores.

Incluso, se ha mantenido firme ante conflictos dentro del juego, lo que lo ha colocado como uno de los perfiles más queridos del reto.

Actualmente, Juan se mantiene como uno de los finalistas y uno de los principales candidatos a ganar el millón de dólares, en un desafío que sigue generando conversación a nivel internacional.