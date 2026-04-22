Parque Elevado Tlalpan en CDMX: fecha de inauguración y cómo será

En una ciudad donde el tráfico domina gran parte del paisaje, un nuevo proyecto busca cambiar la dinámica en una de sus vialidades más importantes. El Parque Elevado de Tlalpan se perfila como una de las obras más llamativas de la capital, no solo por su diseño, sino por la forma en que propone reconectar a las personas con el espacio público.

La intervención se levanta sobre la Calzada de Tlalpan, un eje clave en la movilidad diaria de miles de capitalinos. Ahí, donde antes solo había paso vehicular y ruido constante, ahora se prepara un espacio pensado para el tránsito peatonal y la convivencia.

El Parque Elevado de Tlalpan transformará la movilidad peatonal en la CDMX./ Sobse

Una obra que llega antes del Mundial 2026

Autoridades de la Ciudad de México han señalado que la apertura de este parque está prevista para el 31 de mayo de 2026, en un momento estratégico, justo antes de la llegada de visitantes por la Copa del Mundo.

El proyecto forma parte de un conjunto de mejoras urbanas impulsadas en la capital con miras a este evento internacional. La intención es ofrecer una ciudad más accesible, ordenada y con mejores espacios para quienes la recorren a pie.

Durante los últimos meses, quienes transitan por Tlalpan han podido observar cómo la estructura ha ido tomando forma. Elementos como plataformas elevadas, soportes y detalles en el acabado ya son visibles en varios tramos.

Cómo será el Parque Elevado de Tlalpan

Más allá de ser una simple conexión peatonal, este espacio fue diseñado como un recorrido urbano continuo. En su primera fase abarcará un tramo de poco más de un kilómetro y medio, conectando puntos importantes del centro de la ciudad.

La obra se construye sobre la Calzada de Tlalpan, una de las vialidades más transitadas./ Sobse

El ancho del corredor permitirá que varias personas circulen al mismo tiempo sin dificultad, lo que lo convierte en una opción funcional para el día a día, no solo en un atractivo visual.

El proyecto contempla zonas con vegetación, espacios para sentarse, iluminación y accesos cercanos al transporte público, lo que facilitará su uso tanto para trayectos cotidianos como para actividades recreativas.

Otro de los puntos clave es la integración con el entorno. La idea es que quienes utilicen este parque puedan moverse de forma más segura, evitando cruces complicados y alejándose del flujo vehicular.

Además, se ha previsto la incorporación de sistemas que permitan monitorear la estructura, especialmente ante movimientos sísmicos, una medida relevante en una ciudad como la capital del país.

Aunque su inauguración coincide con el contexto del Mundial, el objetivo del Parque Elevado de Tlalpan es permanecer como una solución a largo plazo. Incluso ya se ha planteado la posibilidad de extender el corredor en el futuro hacia zonas del sur.