Día del Niño 2026 dejará derrama de más de 3 mil millones de pesos en CDMX, prevé Canaco

La celebración del Día del Niño y la Niña 2026 apunta a convertirse nuevamente en una de las fechas más importantes para el comercio en la Ciudad de México. De acuerdo con estimaciones del sector empresarial, el consumo reflejará una recuperación sostenida y mayor confianza por parte de las familias.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco) prevé que este 30 de abril deje una derrama económica de 3 mil 323 millones de pesos, lo que representa un incremento de poco más del 10% en comparación con el año anterior.

Comercios ofrecen promociones y productos atractivos para atraer a las familias./ Pixabay

Consumo al alza impulsa al comercio

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que esta fecha se mantiene como un motor clave para la actividad económica en la capital, debido al alto nivel de consumo que generan las celebraciones.

“El 30 de abril se consolida como uno de las fechas de mayor dinamismo comercial en la Ciudad de México, este año observamos una tendencia positiva y el consumo refleja tanto la confianza de los consumidores como el esfuerzo de los comercios establecidos, por ofrecer productos atractivos… los giros comerciales que prevén un mayor crecimiento en las ventas son: juguetes y tiendas de departamentales, restaurantes y establecimientos de comida rápida, cines, parques de diversiones, centro de entretenimiento, tiendas de electrónica que generan una derrama económica de 3 mil 323 millones de pesos en la capital del país lo que representa un incremento del 10.1% respecto al año anterior”.

El panorama, según el organismo, responde a una combinación entre promociones, variedad de productos y la intención de las familias de celebrar esta fecha con mayor entusiasmo.

Gasto por niño y sectores beneficiados

En cuanto al gasto familiar, la Canaco estima que los padres destinarán en promedio 2 mil pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, ropa, calzado y dispositivos electrónicos, así como en actividades recreativas.

La celebración del Día del Niño beneficia a distintos sectores económicos./ Pixabay

Además del comercio tradicional, los sectores que más se verán beneficiados incluyen restaurantes, comida rápida, cines, parques de diversiones y centros de entretenimiento, donde se concentra buena parte del consumo durante esta celebración.

Este comportamiento no solo impulsa las ventas, también fortalece la dinámica económica de miles de negocios en la ciudad, especialmente aquellos enfocados en el entretenimiento y el consumo familiar.

El organismo subrayó que esta fecha se ha consolidado como un punto clave dentro del calendario comercial, al nivel de otras temporadas importantes, debido a su impacto en distintos giros.