Reportan presunta captura de “El Guano”, hermano de El Chapo Guzmán, en el Triángulo Dorado

En medio de un fuerte hermetismo, comenzaron a circular versiones sobre la presunta detención de Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los reportes provienen principalmente de habitantes de la zona serrana del llamado Triángulo Dorado, región que abarca partes de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Hasta ahora, la información se mantiene en el terreno de lo extraoficial. No existe confirmación por parte de autoridades federales, aunque en la zona se habla de un operativo de gran escala encabezado por fuerzas de seguridad.

En la región se registró movilización aérea y terrestre durante el operativo./ AP

Reportes desde la sierra generan incertidumbre

De acuerdo con testimonios locales, el despliegue habría incluido movilización aérea y terrestre, lo que llamó la atención de comunidades cercanas. La versión apunta a que la captura se habría realizado en un poblado remoto, característico por su difícil acceso.

También se menciona que, tras la supuesta detención, la persona habría sido trasladada fuera de la región, posiblemente hacia la Ciudad de México, aunque este dato tampoco ha sido verificado de manera oficial.

La falta de información por parte de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la situación en incertidumbre, mientras crecen las especulaciones en la región.

Aureliano Guzmán Loera es identificado como hermano de “El Chapo” Guzmán./ RS

El peso de “El Guano” dentro del Cártel de Sinaloa

Aureliano Guzmán ha sido señalado como una figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa, particularmente en la zona serrana donde históricamente ha mantenido influencia. Aunque su grupo no es el más numeroso, su presencia ha sido constante en la disputa territorial que enfrenta a distintas facciones.

Diversos reportes lo ubican como parte activa en el conflicto interno que atraviesa la organización, lo que le da un papel estratégico dentro de la dinámica criminal en el noroeste del país.

Autoridades tanto de México como de Estados Unidos lo han vinculado con operaciones relacionadas con el tráfico de heroína y fentanilo, además de considerarlo una figura con peso dentro del entorno familiar de los Guzmán Loera. Por ahora, la posible captura de “El Guano” sigue sin confirmarse oficialmente.