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“Coyote vs. Acme”: fecha de estreno, de qué trata y por qué casi no llega a cines

El estreno promete recuperar el humor clásico de los Looney Tunes con un enfoque moderno./ Ketchup Entertainment
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:09 - 22 abril 2026
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La película “Coyote vs. Acme” finalmente se estrenará el 28 de agosto, tras años de incertidumbre, cancelación y un inesperado rescate

Lo que parecía un proyecto perdido terminó por convertirse en uno de los regresos más inesperados del cine reciente. “Coyote vs. Acme”, una película que incluso ya estaba terminada, finalmente verá la luz en salas el próximo 28 de agosto, luego de haber sido cancelada años atrás.

El lanzamiento de su primer tráiler no solo confirma su llegada, también deja ver el tono irreverente de la historia, que combina personajes clásicos con una narrativa poco convencional dentro del universo animado.

El filme mezcla personajes animados con actores reales en una propuesta poco común./ Ketchup Entertainment

Un giro inesperado para un personaje clásico

En esta ocasión, Wile E. Coyote deja de lado su eterna persecución del Correcaminos para enfrentar un problema muy distinto: los fallos constantes de los productos que ha utilizado durante años. Esto lo lleva a tomar una decisión radical que cambia por completo la dinámica habitual de los Looney Tunes.

La historia se desarrolla a partir de un conflicto legal, donde el personaje busca responsabilizar a la empresa que fabrica los artefactos que siempre terminan fallando. Este planteamiento da pie a una historia con humor, referencias clásicas y una mirada distinta sobre un personaje conocido por sus fracasos.

El proyecto se inspira en una idea planteada hace décadas en una publicación estadounidense, que imaginaba qué pasaría si el Coyote decidiera llevar su caso a los tribunales.

El proyecto se convirtió en un caso inusual dentro de la industria cinematográfica./ Ketchup Entertainment

De cancelación a estreno: el camino más complicado

A pesar de estar lista para estrenarse, la película fue detenida en 2023 como parte de una serie de decisiones internas dentro de Warner Bros., lo que dejó al proyecto en pausa indefinida. En ese momento, incluso se pensó que nunca llegaría al público.

El filme había sido concebido originalmente para plataformas digitales, con una inversión importante, pero la estrategia del estudio cambió y su lanzamiento fue descartado, generando sorpresa en la industria.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, otra compañía tomó la iniciativa de adquirir los derechos de distribución, lo que permitió retomar el plan de estreno y llevar la película a cines.

Detrás del proyecto se encuentra el director Dave Green, mientras que el elenco incluye a Will Forte y John Cena, quienes participan en esta mezcla de actores reales con personajes animados.

El caso de “Coyote vs. Acme” se ha convertido en un ejemplo poco común dentro de la industria: una película que pasó de estar archivada a recuperar su lugar en cartelera, impulsada por el interés del público y el esfuerzo de quienes creyeron en ella.

La película presenta a Wile E. Coyote en un escenario completamente distinto al habitual./ Ketchup Entertainment
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