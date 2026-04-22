Día de la Tierra 2026: qué es, por qué se celebra el 22 de abril

El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y se ha consolidado como una de las fechas más importantes a nivel mundial para generar conciencia sobre el estado del planeta. En 2026, esta conmemoración vuelve a poner sobre la mesa temas urgentes como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Esta jornada no solo busca informar, también invita a la acción. Gobiernos, organizaciones y ciudadanos participan con actividades enfocadas en promover hábitos más sostenibles y reducir el impacto ambiental que generan las actividades humanas.

Cada 22 de abril, millones de personas conmemoran el Día de la Tierra en todo el mundo./ Pixabay

¿Qué es el Día de la Tierra y por qué se celebra?

El Día de la Tierra tiene su origen en 1970, cuando millones de personas en Estados Unidos se movilizaron para exigir políticas que protegieran el medio ambiente. Este movimiento marcó un antes y un después en la agenda ambiental global.

Con el paso del tiempo, la iniciativa creció hasta convertirse en un evento internacional que actualmente involucra a más de 190 países. La fecha fue elegida para impulsar la educación ambiental y fomentar una mayor responsabilidad colectiva sobre los recursos naturales.

Hoy en día, esta conmemoración también sirve para visibilizar problemas como el calentamiento global, la deforestación y la contaminación de océanos, así como para impulsar soluciones que ayuden a mitigar sus efectos.

El Día de la Tierra busca generar conciencia sobre el cambio climático y el cuidado del planeta./ Pixabay

La importancia del Día de la Tierra en la actualidad

En un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, el Día de la Tierra 2026 cobra especial relevancia. Fenómenos extremos, aumento de temperaturas y crisis ambientales han reforzado la urgencia de tomar medidas concretas.

Además, esta fecha busca involucrar a las nuevas generaciones, promoviendo una cultura de respeto hacia el medio ambiente y fomentando acciones como el reciclaje, el uso responsable del agua y la reducción de emisiones contaminantes.

Aunque el 22 de abril es un día simbólico, especialistas coinciden en que el compromiso con el planeta debe mantenerse todo el año. Desde pequeñas acciones cotidianas hasta políticas públicas, cada esfuerzo suma para preservar la Tierra.