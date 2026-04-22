Celebración del Día del Niño 2026 en el Zócalo: Anunciaron inflables, tirolesa, lucha libre y más
El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del festival “Zocalito de las Infancias 2026”, una jornada gratuita que convertirá la Plaza de la Constitución en un espacio dedicado a niñas y niños con actividades recreativas, educativas y culturales.
El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de 2026, con acceso libre y una programación diseñada para fomentar el aprendizaje a través del juego.
¿Qué actividades habrá en el Zócalo por el Día del Niño?
Durante los tres días del festival, el Zócalo contará con una amplia oferta de experiencias interactivas pensadas para las infancias.
Entre las actividades confirmadas se encuentran:
Laboratorios y juegos de ciencia interactiva
Talleres culturales y artísticos
Zonas deportivas y recreativas
Funciones de lucha libre
Exposiciones de museos en espacio abierto
Tirolesa y dinámicas de aventura
Globos aerostáticos
Pista de patinaje con experiencias tecnológicas
De acuerdo con la organización del evento, el objetivo es acercar a niñas y niños a la ciencia, la cultura y el deporte de forma divertida y accesible.
¿Cuándo es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de CDMX?
El 30 de abril habrá un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX a las 19:00 horas, el popular noticiero infantil chileno que se ha convertido en un fenómeno en toda Latinoamérica.
Fechas, horarios y acceso al evento
El “Zocalito de las Infancias 2026” se realizará del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2026, con actividades programadas durante el día, en un horario estimado de 10:00 a 18:00 horas.
La entrada será totalmente gratuita, lo que permitirá el acceso a miles de familias de la capital y visitantes.
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