Celebración del Día del Niño 2026 en el Zócalo: Anunciaron inflables, tirolesa, lucha libre y más

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del festival “Zocalito de las Infancias 2026”, una jornada gratuita que convertirá la Plaza de la Constitución en un espacio dedicado a niñas y niños con actividades recreativas, educativas y culturales.

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de 2026, con acceso libre y una programación diseñada para fomentar el aprendizaje a través del juego.

El Zócalo de la CDMX será escenario del “Zocalito de las Infancias 2026” con actividades gratuitas para niñas y niños del 24 al 26 de abril ./ @ClaraBrugadaM

¿Qué actividades habrá en el Zócalo por el Día del Niño?

Durante los tres días del festival, el Zócalo contará con una amplia oferta de experiencias interactivas pensadas para las infancias. Entre las actividades confirmadas se encuentran: Laboratorios y juegos de ciencia interactiva

Talleres culturales y artísticos

Zonas deportivas y recreativas

Funciones de lucha libre

Exposiciones de museos en espacio abierto

Tirolesa y dinámicas de aventura

Globos aerostáticos

Pista de patinaje con experiencias tecnológicas De acuerdo con la organización del evento, el objetivo es acercar a niñas y niños a la ciencia, la cultura y el deporte de forma divertida y accesible.

El Zócalo se transformará en un espacio de convivencia familiar con ciencia, deporte y cultura por el Día del Niño. / @ClaraBrugadaM

¿Cuándo es el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de CDMX?

El 30 de abril habrá un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX a las 19:00 horas, el popular noticiero infantil chileno que se ha convertido en un fenómeno en toda Latinoamérica.

Será un concierto especial para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026 / FB: @31minutosoficial

Fechas, horarios y acceso al evento

El “Zocalito de las Infancias 2026” se realizará del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2026, con actividades programadas durante el día, en un horario estimado de 10:00 a 18:00 horas.