Messi recibe regalo especial de Marcel Reed tras partido de Argentina en Texas

Lionel Messi protagonizó un curioso momento fuera de la cancha luego del partido amistoso entre Argentina y Honduras. El capitán de la Albiceleste recibió una camiseta autografiada de Marcel Reed, uno de los mariscales de campo con mayor proyección en el futbol americano universitario de Estados Unidos.

MESSI 🤝 MARCEL REED



🔟 Leo recibió una camiseta firmada por el mariscal de campo de los Texas A&M Aggies, que hace de local en el estadio donde jugó Argentina ante Honduras



📸 AggieFootball

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El encuentro se dio en el estadio donde habitualmente juegan como locales los Texas A&M Aggies, recinto que abrió sus puertas para albergar el compromiso de preparación de la Selección Argentina rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Un intercambio entre dos estrellas de distintos deportes

Reed aprovechó la presencia de Messi en Texas para entregarle una camiseta firmada de los Aggies, un gesto que rápidamente llamó la atención de aficionados tanto del futbol como del futbol americano.

El quarterback es considerado una de las principales figuras del programa de Texas A&M y uno de los jugadores a seguir en la próxima temporada del futbol americano colegial.

Por su parte, Messi continúa siendo uno de los grandes atractivos de la gira de preparación de Argentina, generando expectación en cada ciudad que visita.

Giuliano Simeone, con Argentina | AP

Argentina sigue afinando detalles rumbo al Mundial

Mientras suma muestras de admiración alrededor del mundo, Messi también mantiene el enfoque en la preparación de la Albiceleste para la Copa del Mundo de 2026.

El amistoso ante Honduras formó parte de los últimos compromisos de Argentina antes de su debut mundialista, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Ahora, la albiceleste espera enfrentarse a Islandia, lo que será su último compromiso antes de la Copa del Mundo.

El debut de los dirigidos por Scaloni será ante Argelia el 16 de junio, seguido de Austria y Jordania en busca de retener su corona en el torneo más importante entre Selecciones.