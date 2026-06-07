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Empelotados

Argentina vivió insólito error: Pusieron una cumbia en lugar de su himno

Argentina vivió un momento incómodo en la ceremonia de los himnos | IG: @afaseleccion
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 10:05 - 07 junio 2026
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La organización del Argentina vs Honduras cometió un error insólito antes del partido y reprodujo una cumbia en lugar del himno argentino

Argentina venció a Honduras en su penúltimo partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en un duelo que terminó 2-0 y que tuvo como protagonistas a Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, autores de los goles de la Albiceleste.

Sin embargo, más allá del resultado y de la polémica por el penal marcado sobre Nicolás Tagliafico, el encuentro dejó una imagen inesperada antes de que rodara la pelota: la organización cometió un error durante la ceremonia protocolaria y reprodujo una cumbia en lugar del himno nacional argentino.

Lautaro Martínez, de Argentina | AP

La organización se equivocó con el himno de Argentina

El momento ocurrió durante el protocolo inicial del amistoso entre Argentina y Honduras, cuando los jugadores esperaban escuchar el himno argentino como parte de la ceremonia previa al partido. En lugar de eso, comenzó a sonar 'Bombón Asesino', tema popularizado por Los Palmeras.

La situación no tardó en llamar la atención de los presentes y de los aficionados en redes sociales, pues el error fue tan evidente como inesperado. Lo que debía ser un momento solemne terminó convertido en una escena curiosa y viral antes del inicio del compromiso.

La canción que se escuchó por equivocación fue interpretada por Los Palmeras en la apertura de la final de la Copa Sudamericana 2019, por lo que el detalle hizo todavía más llamativo el incidente alrededor de la Selección Argentina.

A pesar del momento bizarro, el partido se desarrolló con normalidad y Argentina terminó imponiéndose 2-0 ante Honduras, en un encuentro que sirvió como preparación para el equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de su debut mundialista.

Argentina venció a Honduras y ya piensa en la Copa del Mundo 2026

En lo deportivo, Lautaro Martínez abrió el marcador para Argentina desde el punto penal, aunque la jugada generó polémica debido a un ligero contacto sobre Nicolás Tagliafico que el árbitro consideró falta dentro del área.

Más tarde, Giuliano Simeone amplió la ventaja de la Albiceleste tras una asistencia del propio Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien fue una de las figuras del encuentro ante Honduras. El amistoso también dejó otro momento curioso, pues Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue baja para este compromiso, apareció en una faceta distinta y se convirtió en fotógrafo por un día durante el partido.

Giuliano Simeone metió el segundo gol del partido ante Honduras | AP

Tras la victoria ante Honduras, Argentina disputará un amistoso más antes de su debut en la Copa del Mundo de 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Islandia el martes 9, mientras que su estreno mundialista será ante Argelia el martes 16; después también se medirá contra Austria y Jordania.

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