Antonelli gana en caótico GP de Mónaco; Checo Pérez sumó puntos

Lo que parecía ser otro monótono Gran Premio de Mónaco, terminó como una carrera llena de caos, polémicas, penalizaciones e incidencias en el inicio de la 'Gira Europea' en la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli logró su quinta victoria del año a pesar de lo caótico, mientras que Sergio 'Checo' Pérez sumó su primer punto en su regreso a la parrilla.

En un carrera marcada por siete abandonos y múltiples penalizaciones por infracciones bajo Safety Car, el mexicano aprovechó la "carnicería" en la última reanudación de la carrera para colocarse en la P10 tras una sanción a Nico Hulkenberg. Sin embargo, el piloto de Cadillac deberá esperar a que concluya una investigación en su contra y las de otros pilotos para confirmar su posición final.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Antonelli sobrevivió al caos en Mónaco

Tras lograr la pole position este sábado, el piloto italiano aseguró que había mejorado en las largadas. Antonelli no se dejó intimidar por Max Verstappen, que terminó abandonando en la primera vuelta por una falla en su motor, ni por Lewis Hamilton en los dos relanzamientos que tuvo la carrera en Monte Carlo, y logró su quinta victoria del año.

El británico quedó segundo y sumó un podio más con Ferrari, por delante de Isack Hadjar que por primera vez en el año finalizó Top 3 con Red Bull, segunda vez para los de Milton Heynes. Sin embargo, el francoargelino tendrá que esperar a que concluyan las investigaciones posteriores a la carrera.

Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco | AP

Desde la largada, Mónaco vivió tensión con el abandono de Verstappen, cuyo auto se quedó varado apenas en la largada y -de milagro- Charles Leclerc pudo evitar el choque. No obstante, tras ese primer incidente, el resto de la carrera transcurrió de forma monótona, con pocas incidencias en un circuito urbano que ha ofrecido poco espectáculo en años recientes.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Fue en la Vuelta 60 que Lance Stroll provocó la salida del primer Safety Car tras irse contra el muro. Hamilton fue uno de los pilotos penalizados que aprovechó el auto de seguridad para cumplir su sanción, no así George Russell, quien pagó caro la evasiva y con un 'Drive Through', terminó en el último lugar, P13 por los siete abandonos.

Sin embargo, una vez que se marchó el auto de seguridad, la carrera no pudo reanudarse ya que Leclerc se estrelló en la misma zona que lo hizo Stroll. Después del accidente del SF-26, la FIA desplegó la bandera roja para revisar el estado del asfalto en la curva en la cual se dieron ambos choques.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco | AP

Cerca de 40 minutos se tardó la reanudación, misma que se dio en parrilla fija después de un par de vueltas detrás del Safety Car. A pesar de que Hamilton no fue temeroso y lanzó un firme ataque contra Antonelli, el italiano se defendió bien para mantener su posición hasta el final, mientras que Hadjar subió al tercer puesto por la sanción a Russell.

Leclerc enfurece con Ferrari

Después del choque de Stroll, en la Vuelta 60, Ferrari tomó la decisión de llamar a Hamilton a boxes para cumplir una sanción de cinco segundos. Sin embargo, también hicieron cambio de gomas con Leclerc, a pesar de que el monegasco no lo necesitaba.

El choque de Lance Strol en el Gran Premio de Mónaco | X: @F1

Esta situación molestó al piloto de 28 años, quien perdió la oportunidad de colocarse segundo de haberse mantenido en pista. El enojo de Leclerc era palpable por la radio de equipo, pero la situación empeoró poco después, cuando el Safety Car se marchó de la pista.

Apenas se había relanzado la carrera, en la Vuelta 65, cuando Leclerc chocó en la misma curva que cinco giros antes lo hizo Stroll. "Ni siquiera voy a aceptar la culpa", explotó el monegasco, quien no pudo festejar de mejor forma en casa su renovación con Ferrari, misma que firmó a media semana con un contrato que se extenderá más allá de 2030.