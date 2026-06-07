Checo Pérez suma por primera vez con Cadillac, pero con investigación en contra

Monte Carlo le viene bien a México. En el mismo escenario en el cual hace cuatro años logró una histórica victoria de Fórmula 1 con Red Bull, y un día después de que Noel León subió a lo más alto del podio en la Fórmula 2, Sergio 'Checo' Pérez le había dado a Cadillac el primer punto de su historia. Sin embargo, por una sanción posterior, el mexicano perdió esa unidad.

Al tapatío le favorecieron los siete abandonos que hubo en el Gran Premio de Mónaco y finalizó en la P10, para puntuar por primera vez con la escudería estadounidense y primera desde su regreso a la parrilla. Desafortunadamente, la resolución de la FIA no le favoreció a Sergio Michel, quien recibió una sanción de diez segundos y con ello perdió la P10 que había logrado en pista.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Así le fue a Checo Pérez en el GP de Mónaco

La carrera, primera en Europa este año, no tuvo el mejor inicio para el tapatío. Por una distracción suya y de su ingeniero de carrera, Carlo Pasetti, Checo se colocó en el cajón de Gabriel Bortoletto, que largó desde el pitlane, y recibió un 'Drive through' como penalización.

Por este castigo, Checo pasó de la P16 a la P18, aunque con la posibilidad de acercarse a los Aston Martin. Sin embargo, hacia el final de la carrera el MAC-26 empezó a perder ritmo en comparación de Lance Stroll y se alejó a más de diez segundos.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Sin embargo, los múltiples abandonos y la bandera roja en la última recta de la carrera le permitieron recuperarse. Antes del accidente de Stroll, además de Max Verstappen que no completó ni una vuelta, Valtteri Bottas, Lando Norris y Oliver Bearman, habían abandonado, por lo que Checo ganó tres lugares.

Mientras que el retiro de Lance y después el de Charles Leclerc le dieron dos posiciones más. En el caso del choque del monegasco, como fue en la misma zona que el accidente de Stroll, la FIA desplegó la bandera roja para revisar el asfalto y en la reanudación, Checo subió hasta la P11 por un accidente de Carlos Sainz y una penalización a George Russell.

El punto llegó porque en las vuelta finales se confirmó una sanción de diez segundos sobre Nico Hulkenberg, lo que provocó un reacomodo total en la parte media de la parrilla y el mexicano ganó un lugar más, para colocarse detrás de Esteban Ocon. Con ello, puntuó por primera vez en su regreso a la F1, pero al final no contó por la sanción.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

¿Por qué sancionaron a Checo Pérez?

No obstante, la alegría de puntuar se vio rápidamente opacada por la decisión de la FIA de investigar al tapatío. Desde la perspectiva de dirección de carrera, tras la bandera roja Pérez Mendoza se colocó mal en su cajón de salida, además de que se movió un poco antes del relanzamiento.

La investigación se dejó hasta después de la carrera, pero en las repeticiones se observa que Checo sí se pasó de la línea. A pesar de que Cadillac alegó que el movimiento fue por una falla en el pedal, la FIA señaló que "la llanta izquierda delantera del coche 11 estaba fuera del cajón de salida tras la bandera roja" y le dieron diez segundos de penalización.

Con esta resolución, Checo cayó hasta la P15, es decir, el último lugar considerando que hubo siete abandonos. En cuanto a ese último punto, quedó en posesión de Fernando Alonso, quien sumó por primera vez en la temporada con Aston Martin y que junto con el mexicano es uno de los dos mejores pilotos del fondo de la parrilla.