Caso Edith Guadalupe: Fiscalía admite que tardaron 15 horas en comenzar la búsqueda de la joven

El caso de Edith Guadalupe ha generado indignación luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) reconociera públicamente irregularidades en el proceso de búsqueda de la joven, quien fue víctima de feminicidio. Durante una conferencia oficial, autoridades detallaron que existió un retraso significativo en la activación de los protocolos correspondientes.

De acuerdo con lo informado, la Fiscalía admitió que hubo una tardanza de 15 horas en iniciar la búsqueda de la víctima, un tiempo que ha sido duramente cuestionado por colectivos y la opinión pública. Este retraso es considerado clave dentro de las investigaciones sobre posibles omisiones institucionales.

La Fiscalía CDMX reconoció un retraso de 15 horas en la búsqueda de Edith Guadalupe tras su desaparición./ X: @FiscaliaCDMX

¿Qué fallas reconoció la Fiscalía CDMX en el caso Edith Guadalupe?

Durante el informe, las autoridades señalaron que no se actuó de manera inmediata tras la denuncia de desaparición, lo que derivó en la apertura de investigaciones internas. Como parte de estas acciones, se determinó la suspensión de tres servidores públicos presuntamente involucrados en las fallas del proceso.

Además, la Fiscalía explicó que se revisarán los protocolos de actuación para casos de desaparición, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La institución también aseguró que se dará seguimiento puntual a las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.

📝 La Fiscalía CDMX reitera que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” se sustenta en datos de prueba.



La institución cuenta con indicios biológicos y otros elementos que permiten establecer la probable participación del imputado como autor material del feminicidio… pic.twitter.com/UucTFg7xIj — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

El caso ha evidenciado la importancia de aplicar de forma inmediata mecanismos como la Alerta Amber o el Protocolo Alba, especialmente en situaciones donde la integridad de mujeres y niñas podría estar en riesgo.

¿Qué acciones se tomarán tras el feminicidio?

Las autoridades capitalinas indicaron que, además de las sanciones administrativas, se fortalecerán los procesos de capacitación para el personal encargado de atender denuncias de desaparición. También se reiteró el compromiso de mejorar los tiempos de respuesta ante este tipo de reportes.

Autoridades capitalinas confirmaron la suspensión de tres servidores públicos por irregularidades en el caso./ X

El feminicidio de Edith Guadalupe ha generado exigencias de justicia por parte de familiares y colectivos feministas, quienes han señalado que las omisiones institucionales pueden tener consecuencias irreversibles. La presión social ha sido clave para que el caso se mantenga en la agenda pública.

Asimismo, se informó que la investigación sobre los responsables materiales del crimen continúa en curso, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y garantizar que no haya impunidad.