Karol G anuncia “Viajando Por El Mundo Tropitour”: fechas en México, preventa y todo lo que debes saber

Karol G sigue imparable y, tras encender Coachella 2026, la colombiana sorprendió a sus fans con el anuncio oficial de su nueva gira mundial titulada “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Aunque inicialmente dio pocos detalles sobre este proyecto, fue hasta ahora que reveló información clave, incluyendo su regreso a México.

La intérprete de Provenza compartió la noticia mediante un video en el que aparece en un viaje por carretera, una metáfora de la nueva etapa musical que está por comenzar. En este adelanto confirmó que el tour recorrerá varios países y, para alegría de sus seguidores mexicanos, el país forma parte de las paradas principales.

Karol G desató euforia en Coachella 2026, donde anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”./ @coachella

¿Cuándo y dónde se presentará Karol G en México?

La gira de Karol G incluirá dos conciertos en territorio mexicano durante noviembre de 2026. La primera fecha será el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. Posteriormente, la artista llegará a la capital del país el viernes 13 de noviembre para presentarse en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Este anuncio marca el esperado regreso de la cantante tras su exitosa visita en 2024, cuando logró llenar varios recintos. Incluso, no se descarta que puedan abrirse nuevas fechas si la demanda de boletos supera las expectativas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El impacto de Karol G en México ha sido constante, consolidándose como una de las artistas latinas más queridas del momento. Por ello, sus presentaciones prometen ser eventos masivos con alta demanda.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Karol G?

Los fans que deseen asegurar su lugar deberán estar atentos a la preventa, la cual comenzará el próximo 29 de abril a las 2:00 PM a través de Ticketmaster. Esta fase estará disponible exclusivamente para quienes cuenten con tarjetas Mastercard.

En cuanto a la venta general, se llevará a cabo el 30 de abril a las 2:00 PM, también mediante Ticketmaster, permitiendo la compra con cualquier método de pago. Hasta ahora, no se han revelado los precios oficiales ni detalles sobre paquetes VIP, aunque se espera que esa información se dé a conocer días antes de la preventa.

El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales, donde los seguidores ya se preparan para competir por boletos, anticipando que podrían agotarse rápidamente.

La preventa de boletos para Karol G en México comenzará el 29 de abril a través de Ticketmaster./ X: @Ticketmaster_Me

Respecto al espectáculo, aunque no hay un setlist oficial confirmado, existe la posibilidad de que Karol G retome parte del repertorio que presentó en Coachella 2026. Entre los temas más destacados se encuentran “Tusa”, “BICHOTA”, “PROVENZA”, “TQG” y “AMARGURA”, además de colaboraciones como “QLONA con Peso Pluma”.

Además de México, el “Viajando Por El Mundo Tropitour” llevará a la cantante por países como Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú y Colombia, consolidando una gira global que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.