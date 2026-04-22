VIDEO: Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso

En redes sociales se ha hecho viral un video del actor Gael García Bernal, en el que confronta a un fan debido a que lo grabó sin permiso mientras comía en un restaurante con personas cercanas.

“A la próxima pregúntame antes”, dijo el actor.

Gael García fue sorprendido por un fan mientras comía en un restaurante/IG: @issigarza

Así ocurrió el momento viral

En un video publicado por el conductor Issi Garza, se observa al actor mexicano —conocido por películas como Amores Perros, Y Tu Mamá También y El Crimen del Padre Amaro— comiendo en un restaurante, aparentemente ubicado en la Ciudad de México.

García Bernal, de 47 años, conversaba con una de las personas en su mesa cuando, de pronto, un hombre se acercó y comenzó a grabarlo con su celular.

“Saludos, man”, le dice el fan, mientras el actor, con expresión de sorpresa y molestia, responde: “¿Por qué me estás grabando?”.

La molestia del actor fue evidente, pidiéndole al fan que para la próxima le pida permiso para grabar/IG: @issigarza

“A la próxima pregúntame antes”

La frase que más ha llamado la atención en redes fue cuando Gael García le dijo al fan:

“A la próxima pregúntame antes”.

Ante esto, el hombre respondió: “Soy tu fan… eres una persona pública, he visto tus películas”.

“Te agradezco”, contestó el actor. Luego, el admirador añadió: “Ah, perdón, yo no sabía”, e intentó darle la mano, pero García Bernal optó por chocar los puños.

Redes sociales se dividen

El video se volvió viral rápidamente y generó opiniones divididas.

Por un lado, hay quienes respaldan al actor y consideran que, aunque sea una figura pública, debe respetarse su privacidad. Por otro, algunos usuarios creen que su reacción fue soberbia.