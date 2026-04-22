Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso

Gael García explotó contra fan que lo grabó sin permiso/IG: @issigarza
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:53 - 22 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En redes sociales se dividieron opiniones entre quienes piden respeto a la privacidad de los artistas y otros que creen que fue arrogante

En redes sociales se ha hecho viral un video del actor Gael García Bernal, en el que confronta a un fan debido a que lo grabó sin permiso mientras comía en un restaurante con personas cercanas.


A la próxima pregúntame antes”, dijo el actor.

Gael García fue sorprendido por un fan mientras comía en un restaurante/IG: @issigarza

Así ocurrió el momento viral

En un video publicado por el conductor Issi Garza, se observa al actor mexicano —conocido por películas como Amores Perros, Y Tu Mamá También y El Crimen del Padre Amaro— comiendo en un restaurante, aparentemente ubicado en la Ciudad de México.


García Bernal, de 47 años, conversaba con una de las personas en su mesa cuando, de pronto, un hombre se acercó y comenzó a grabarlo con su celular.


“Saludos, man”, le dice el fan, mientras el actor, con expresión de sorpresa y molestia, responde: “¿Por qué me estás grabando?”.

La molestia del actor fue evidente, pidiéndole al fan que para la próxima le pida permiso para grabar/IG: @issigarza

“A la próxima pregúntame antes”

La frase que más ha llamado la atención en redes fue cuando Gael García le dijo al fan:


A la próxima pregúntame antes”.


Ante esto, el hombre respondió: “Soy tu fan… eres una persona pública, he visto tus películas”.


“Te agradezco”, contestó el actor. Luego, el admirador añadió: “Ah, perdón, yo no sabía”, e intentó darle la mano, pero García Bernal optó por chocar los puños.

Redes sociales se dividen

El video se volvió viral rápidamente y generó opiniones divididas.


Por un lado, hay quienes respaldan al actor y consideran que, aunque sea una figura pública, debe respetarse su privacidad. Por otro, algunos usuarios creen que su reacción fue soberbia.

“La gente tiene que dejar de grabar a los demás sin consentimiento”, “Creo que fue muy amable para la forma como lo abordó, ser fan no te da derecho a invadir su espacio”, “Esté haciendo mal o bien el fan, estas situaciones son gajes del oficio”, “Punto malo para el actor, así son los fans y si no van a lidiar con la fama que busque un lugar privado o no salgan de su casa”, son algunas de las reacciones que generó el video entre figuras del espectáculo y usuarios.

Lo Último
17:29 ¿Listo para el Munidal? Julián Araujo regresa a México para tratar su rehabilitación
17:26 ¿Quién es Juan, el mexicano que podría ganar 1 millón de dólares en reto de MrBeast?
17:14 Juan Jesús “N” es vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX
17:09 Niño Hamburguesa habla de su salida de AAA
17:03 VIDEO: Participante intenta ahorcar a mujer en reality show
17:00 Dennis te Klose llegará a Rayados de Monterrey como nuevo director deportivo
16:45 Mazatlán alista su “Last Dance” con show de drones en el juego ante Toluca
16:42 Alertan por estafas a turistas en la Basílica de Guadalupe previo al Mundial 2026
16:38 Parque Elevado Tlalpan en CDMX: fecha de inauguración y cómo será
16:28 Gabriel Milito vs Matías Almeyda ¿Cuáles son los números de ambos en sus primeros dos torneos con Chivas?